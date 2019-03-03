MHP Genel Başkanı Bahçeli: 31 Mart'ta milli şamarı yiyecekler MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."

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