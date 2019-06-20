MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun."

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