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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir. Mutlaka ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir."

20 Haziran 2019 Perşembe 14:24
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir. Mutlaka ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir."
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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:24
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
  2. sandık
  3. seçim
  4. Seçim Güvenliği

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