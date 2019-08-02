MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz Tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün sosyal medya üzerinden İyi Parti için yaptığı çağrıya gülerek cevap veren İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’e cevaben açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Twitter üzerinden İP taifesi içinde yer almakla birlikte vicdanını henüz CHP’ye ipotek ettirmemiş, HDP’ye borç senedi imzalamamış kimselere bir çağrıda bulunmuştur. Devlet Bahçeli; hasbelkader İP saflarında yer almakla beraber gönülleri ve fikirleriyle bizden kopmamaya direnen çok sayıda yanıltılmış arkadaşımıza dönük tarihi çağrısında, hafta sonu yapılacak kongrede yeniden kucaklaşma için MHP’ye katılım kararı alınması beklentisini dile getirmiştir. Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler, parti içinde adeta vicdanları daha başından boğmaya ve Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır" ifadelerini kullandı.

"İP’te, siyasette bir karşılık bulamamış ve konum edinememiş olmanın çaresizliği hakimdir"

"Üzerinde istişare edilmeden, tartışılmadan, tefekkür ve tezekkür edilmeden, dikkati çeken bir acullukla karşılık verilmesinin arka planında, Genel Başkanımızın davetinin partide makes bulması, deprem etkisi yaratması korkusu yatmaktadır" denilen açıklamada, "İçinde bulundukları elim vaziyetin idrakinde olmadıklarını izhar eden bu telaşlı cevap üslubu, aynı zamanda göstermektedir ki İP’te, siyasette bir karşılık bulamamış ve konum edinememiş olmanın çaresizliği hakimdir. Henüz sağduyusunu yitirmemiş bazı arkadaşlarımızın sonunda dayanamayıp seslerini yükselterek kendilerini zor durumda düşüreceğini hesap eden İP’nin önde gelenleri, CHP’nin eteğinde salladıkları, HDP’nin gölgesinde uyuttukları partinin çözülme sürecine girmesinden kaygılanmaktadır. Yerel seçimler sonrasında İP önde gelenlerinin birden bire ağız değiştirip HDP/PKK muarızı kesilmesi biraz da bu telaştan, tabandan gelebilecek tepkilerin önüne set çekme ihtiyacındandır" ifadeleri kaydedildi.

"PKK’nın siyasi kanadının İP’e Mecliste attığı gol, hala doksanda pandül gibi asılı durmaktadır"

PKK’nın siyasi kanadının İP’e mecliste gol attığını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"PKK’nın siyasi kanadının İP’e Mecliste attığı gol, hala doksanda pandül gibi asılı durmaktadır. Bu gole bırakınız cevap vermeyi, henüz hücum hamlesi bile yapılamamıştır. Çünkü, kirli ittifakın ana aktörü CHP’yi kaybetme, dolayısıyla altlarındaki zeminin kayma ihtimali yüksektir. CHP, İP’in üvey babası ama varlık sebebi ve velinimeti, HDP ise geçim etmek zorunda olduğu hayırsız üvey kardeşidir. Bu öyle bir korku ve endişe ittifakıdır ki PKK’nın siyasi kanadı olan HDP, İP’i meclise taşımak uğruna kendi seçmeninden, kendi oylarından bile vazgeçmeyi göze almıştır. Doğruyu itirafın siyasette bir bedeli olacağı için, inkar, itham ve susma stratejisi tercih edilmektedir. İP’in önde gelenleri aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyıktır. Bu vahim manzarayı ’iyi’ bilen Devlet Bahçeli, tam zamanında bir çağrıda bulunmuş ve geri dönülmesi zor viraja girilmeden bunları uyarmıştır. Ne yazık ki İP’in başındaki müdire derhal kıratını ele vermiş, asıl suretini göstermiştir. İP müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı, İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."

"Bahse konu tarihi çağrıyı Erdoğan’a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başka mecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in attığı “Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa” ifadelerinin bulunduğu tweeti örnek veren Yalçın, "Ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneğidir. Bahse konu tarihi çağrıyı Erdoğan’a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başka mecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir. Kendine layık olduğundan fazla önem atfetme, hak etmediği ölçüde değer yükleme zavallılığıdır. Tweetlerden üslupsuzluk, terbiyesizlik ve seviyesizlik taşmaktadır. İP’in etkisiz ve işlevsiz Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nınsa Devlet Bahçeli’nin çağrısı karşısında paçaları tutuşmuştur. Söz konusu çağrı hakkında ’ayıp’ kelimesini kullanan utanmaz Paçacı’ya, MHP’den ayrılmasını gerektiren çirkin hadiseyi üzüntüyle hatırlatırız. Bir daha evinden başını bile çıkarmaması gerektiren bir ayıpla yaşadığını pek çabuk unutmuş gibi görünen Paçacı, bize ahlak abidesi edebiyatı yapmaktadır. Ancak ayıptan bahsederken önce aynaya bakmalıdır" ifadelerini aktardı.

"Bahçeli’yi ciddiyete davet eden Cihan Paçacı’ya, Türk siyasetinin ’Bayan Kahkaha’sı olan patroniçesinin attığı cıvık tweete bakmasını öneririz"

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nın kullandığı, “Türk milleti ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir” söylemini örnek veren Yalçın, "Bahçeli’yi ciddiyete davet eden Cihan Paçacı’ya, Türk siyasetinin ’Bayan Kahkaha’sı olan patroniçesinin attığı cıvık tweete bakmasını öneririz. Sicilli bozguncularla tefrikacı ve kifayetsizlerin kurduğu İP’in Genel Sekreterinin, kongre bahanesiyle temiz sicillileri partiye davet etmesi ise bir nevi siyasi dolandırıcılıktır. Sicili temiz olanlardan söz etmek için, önce temiz bir sicile malik olmak gerekir. Paçacı’nın daveti, Mecusi’nin insanları İslam’a çağrısından farksızdır. İslam’a davet için önce iman etmek icap ettiği gibi, sicil konusunda sabıkalarla dolu bir partinin de öncelikle bundan temizlenmesi icap eder. İP Genel Sekreterinin açıklamasında sözünü ettiği gibi, 50 yıllık bir partinin birikimine ve onun feraset sahibi Genel Başkanının sözüne itibar etmeyenlerin hüsrana uğrayacakları muhakkaktır. Demokrasi tarihimiz, ana gövdeden kopan parçaların kırılıp yerlere serilen dallarının kısa sürede koruyup toprağa karıştığını ortaya koyan acı misallerle doludur" dedi.

"Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur"

"Genel Başkanımızın tehlikeli bir viraja girilmeden önceki son ikaz mahiyetindeki çağrısı, yol yakınken dönülmesi yönündedir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet Bahçeli, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçuruma doğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istemiştir. Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de, millet de siyaset de yargılayacaktır. Maceraya sürükledikleri ve şer güçlerin kucağına attıkları arkadaşlarını kurtarmak için mesuliyetlerinin gereğini ifadan kaçınanlar, millet vicdanında mahkum olacaklardır. İP’nin ileri gelenleri, saadet zinciri kurmak üzere çiftlik bank gibi organizasyonlarla yüzlerce kişiyi dolandıranların örgütlenmesine benzer yöntemlerle yola çıkmışlardır. Hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve siyasi tepkileri İP’lik Bank adı altında toplayarak pazarlamak ve kâra dönüştürmek üzere politikada ’İP’lik Pazarı’ kurulmuştur. Bunların İP’likleri de çabucak pazara çıkmıştır. İP’lik Pazarının İP’i; orada toplananların ayağına, boğazına dolanmaya başlamıştır. Devlet Bahçeli’nin çağrısının amacı, milliyetçi camiadaki bazı insanların ve bir kısım tepkili CHP seçmeninin duygularını pazarlayarak istismar edenlerin vaktinde etkisiz kılınması ve siyasette de bir ’Tosun Hadisesi’nin yaşanmamasıdır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz Tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir."