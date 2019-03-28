0553 313 94 23

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu Engin Altay’a ateş püskürdü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 31 Mart seçimlerini intikam vesilesi olarak gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hücre ile tehdit eden açıklamaları sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay’a ateş püskürdü.

28 Mart 2019 Perşembe 13:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu Engin Altay’a ateş püskürdü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 31 Mart seçimlerini intikam vesilesi olarak gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hücre ile tehdit eden açıklamaları sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay’a ateş püskürdü. Vahapoğlu, "Lanet olsun, bu son kadehi içmeseydim" deseydi, herhalde aklı başında bir açıklama yapardı. Kılıçdaroğlu’nun bu şekilde son kadehi zıkkımlanmadan bırakabilmeyi becerememiş: şuursuzca ifadelerle muhataplarını, rakiplerini tahkir ve tahrik eden, aşağılayan, dil kullanan mensupları hakkındaki tavrını görmek istiyoruz" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Vahapoğlu, rekabetin nezaket içinde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.


Vahapoğlu, Engin Altay’ın kullandığı ifadenin şuur altını ve CHP ve ittifak içindeki yöneticilerin kafa yapısını ortaya koyması açısından önemli olduğunu dile getirerek, "İki gün önce bir açıklamasıyla Cumhurbaşkanını ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan CHP’li bir Grup Başkanvekili bir milletvekili var. İfadesi bizim ne Türk siyaset kültürüne, ne de kabul görmüş ahlaki kurallara, siyasi etiğe uymuyor. Beyefendi, bay kambur ve bay dumur diye iki lideri hedef alarak konuştu. "Lanet olsun bu son kadehi içmeseydim" deseydi heralde aklı başında bir açıklama yapardı. Akıllılığını kullanamadan şuursuzca ikinci defa Liderimiz Devlet Bahçeli’yi hedef alan bu milletvekilinin seçimlerimizi intikam olarak nitelendirmesi fevkalade vahim bir olaydır. Satır aralarında kullanmış olduğu bu ifade onun şuur altındaki ve temsil ettiği yönetim kadrosu için CHP’nin ve ittifakın içerisinde olan yöneticilerin kafa yapısını ortaya koyması açısından fevkalade önemli. Bu kısa dönem içerisinde 14 ilimizde değişik ilçelerimizde vatandaşlarımızda bir araya geldim. Vatandaşlarımızın hiç birisi 31 Mart’ı intikam, öç alma, ders verme olarak görmüyor. Vatandaşımız, bir bayram havası içerisinde tercihini kullanmak üzereyken, eski, tarihi bir partimizin yöneticisinin bu sözü kullanması kadar tehlikeli bir şey olmadığını düşünüyorum. Savcılarımız, bu şahısla ilgili olarak gerekli adımları attılar. Seçimler huzur içerisinde geçmek zorundadır. Özellikle siyasi partileri yönetenler buna dikkat etmek zorundadır. Rekabet, bir nezaket içerisinde sürdürülmelidir. Siyaset, vatandaşa sopa olarak kullanılmamalıdır. Bir tehdit vasıtası ya da kürsüler vatandaşı tahrik edici bir araç haline getirmemelidirler. MHP olarak biz buna azami dikkat gösterdik. Allah’ın izniyle 31 Mart sandık başı buna dikkat edeceğiz. Bu zihniyet içerisinde olan siyasi görüş ya da ittifak; Türkiye’nin maruz kaldığı, maruz kalma ihtimali yüksek olan tehlikelerden de habersiz. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun bu şekilde son kadehi zıkkımlanmadan bırakabilmeyi becerememiş: şuursuzca ifadelerle muhataplarını, rakiplerini tahkir ve tahrik eden, aşağılayan, dil kullanan mensupları hakkındaki tavrını görmek istiyoruz. Dilerim, hak ettiği şekilde bir tavır gösterecektir" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:34
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
    1. Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor..
    2. CHP'li adayın "Devletin Suriyelilere..
    3. Boğaziçi Caz Korosu Avrupa turnesinde..
    4. "Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet..
    5. Erdoğan açıkladı! Ankapark'a rekor..
    6. ANALİZ - Cezayir nereye gidiyor?
    7. Yeni Dünya Partisi’nden Cumhur..
    8. Düştüğü kanaldan halat yardımıyla..
    9. Vali Şahin, Sason’da emekli korucu ve..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimseyle..
    11. Eskişehir Valisi Çakacak’dan Vali..
    12. Vali Şentürk üniversite öğrencileriyle..
    13. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu..
    14. "Türkiye ikinci sıçramasını yapmak..
    15. Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!..
    16. Yalova'da kaçak içkiden zehirlenen iki..
    17. Pamukçu ‘Cumhur’ dedi
    18. Mozambik'te kolera tehdidi
    19. "Mevcut puan farkını açarak devam..
    20. Lise öğrencileri yaşlı kadının evini..
    21. Antalyaspor'da Trabzonspor maçı..
    22. Tuna: "Bu coşku 31 Mart’ta zaferin..
    23. Kepez’de oy kullanmaya engel kalmayacak
    24. Yakalanan şahsın üzerinden eroin çıktı
    25. Alevlerin arasında kaldı rüya sandı
    26. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 1..
    27. Başakşehir, Konyaspor maçı..
    28. Şirketler teminat mektubu yerine..
    29. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    30. Midilli Adası’na geçmeye çalışan..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi