MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın İspir’de cumhur ittifakına destek istedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İsir’de seçmenle bir araya geldi Cumhur ittifakına destek istedi.

İspir Maden Köprü ilçesinde uzun bir araç konvoyu tarafından karşılanan Prof. Dr. Kamil Aydın, konvoy eşliğinde İspir ilçesine geldi.

Cumhur ittifakı adayı Ahmet Coşkun için seçmenden destek isteyen Prof. Dr. Kamil Aydın, birlik ve beraberlik mesajı verdi beka için Cumhur ittifakının 31 Mart seçimlerinden güçlü bir sonuç ile çıkması gerektiğine işaret etti.

MH il Başkanı Naim Karataş, "31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında bugünde İspir ilçemizde yaptığımız miting programımıza yüksek katılım ve coşkulu karşılama yapıp bizi onurlandıran İspirli seçmenlerimize programımıza katılım sağlayan MHP Erzurum millet vekilimiz ve Genel Başkan yardımcımız Prof. Dr Kamil Aydın’a aynı zamanda MYK üyelerimize, ocak başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket Partimizin belediye başkan adayı kardeşimiz Ahmet Coşkun’da inşallah sandıklardan zaferle çıkacak. İlçemize şimdi’den hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.