MHP'den son dakika EYT açıklaması 'EYT teklifimizin arkasındayız'

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Meclis’e verilen EYT önergesinin gündeme alınması kabul edildi. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis’te komisyon kurulması önergesi MHP’nin çekimser kalmasıyla kabul edilmedi. EYT konusuna ilişkin MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan son dakika açıklama geldi. Peki MHP’nin EYT teklifi nedir? MHP emeklilikte yaşa takılanlar için ne gibi adımlar atacak?

İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik verdiği Meclis araştırma önergesi kabul edilmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar son durumun ne olacağını merakla beklemeye devam ediyor. Hem iktidardan hem de muhalefetten EYT düzenlemesi konusunda yapılacak açıklamalar bekleniyor. EYT konusuna ilişkin MHP’den yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman EYT konusunda şunları söyledi: "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" şehit kanına gazi hakkına takılmasın. Şer ittifakı ile ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiç bir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir. Yarın meseleniz hallolur. Mesele vatan haini ile el ele olmamaktır. MHP'nin sözü sözdür. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu seçim beyannamemizde vardır. Aziz Türk milletine sözümüzdür. Meclis açıldığı anda bu konuda partimizin TBMM’ye sunduğu bir kanun teklifi vardır. Biz sözünüzün arkasındayız. Uygun zaman ve zeminde konunun halli hususunda mutlaka gereken yapılacaktır."