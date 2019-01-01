MHP Etimesgut belediye başkan adayı kim? Enver Demirel kimdir?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde adaylar belli oldu. AK Parti İstanbul adaylarından sonra bugün yaptığı törenle Ankara adaylarını açıkladı. AK Parti Etimesgut'ta aday çıkarmadı ve Cumhur ittifakı adayını destekledi. Cumhur ittifakında MHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı ise Enver Demirel oldu. Cumhur İttifakı MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel olmasının ardından vatandaşlar Enver Demirel kimdir, nerelidir? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Etimesgut ilçesi başkan adayı olarak Enver Demirel'ı açıkladı. Peki Enver Demirel kimdir? İşte ayrıntıları...

Enver Demirel Kimdir?

1961 yılında Ankara’da doğdu.

1968 yılından itibaren Etimesgut’ta ikamet etmektedir.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Serbest Muhasebecilik yapmış ve özel sektör faaliyetinde bulunmuştur. Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi’nde başlamış, 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde, partisinin ve Etimesgutlular’ın teveccühü ile 1. Dönem Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.



5 yıllık görev süresi içerisinde, başarılı hizmetlere imza atmıştır. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde tekrar aday olmuş ve partisini başarı ile temsil etmiştir. Oylarını artırmasına rağmen, seçilememiştir. Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı bünyesinde, mahalli idarelerle ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuş, 2006 Temmuz ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Enver Demirel, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleri ve vatandaşların teveccühleri ile belediye başkanlığına üçüncü kez aday olmuş ve 5 yıl önce kaybettiği seçimi yeniden kazanmıştır.



İkinci başkanlık döneminde, yine başarılı ve örnek belediyecilik hizmetlerine imza atmıştır. Bu dönemde hızla büyüyen ve gelişen Etimesgut’un nüfusu 500 bine ulaşmış, Türkiye’nin en modern ilçeleri arasında ön sıralara yükselmiştir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, belediye başkanlığına 4. kez aday olmuş, üst üste 2. kez seçilerek, 3. hizmet dönemine başlamıştır. Demirel, tecrübesi ve birikimleriyle kazandığı “örnek belediye başkanı” kimliği ile, kendisinden beklenen örnek belediyecilik projelerine yenilerini eklemek ve Cumhuriyet’in 100. Yılında 1 milyon nüfusa ulaşacak Etimesgut’u geleceğe hazırlamak için çalışmaktadır.

Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.