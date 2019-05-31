MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş mesajında şunları kaydetti; “Bu gece öyle bir lütuf ve kerem ihsanına mihmandarlık yapacaktır ki, tan yeri ağarıncaya kadar af, mağfiret, rahmet ve selamet kapıları ardına kadar açık olacaktır. Manevi hal ve güzellikler tüm inananların yüreğine su serpecek, umutları çoğaltıp, gönülleri coşturup dua ve dilekleri buluşturacaktır. Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim tarafından müjdelenmiş ve böylesi bir muazzam ayrıcalığa layık bulunduğu da gözler önüne serilmiştir.

Bu gece, iman ve itikat zenginliğinin manevi fukaralık çeken vicdanlara güneş gibi doğduğu kutlu, bereketli ve rahmani bir hazinedir. Bu gecenin kadrini ve kavlini bilmek izzet, itibar ve iffetinin üslup ve usul şartlarını yerine getirmek demektir.

Mübarek Ramazan’ın bu kutlu gecesinde gerçekçi bir özeleştiriye, nefis terbiyesine, samimiyet testine ihtiyacımız son derecede fazladır. Bu nedenle Kadir Gecesi’nde baştan ayağa kendimizi gözden geçirmemiz, manevi arınma, manevi yıkanma için el açmamız elzemdir.

Allah’a sığınıp, rahmet ve bereketinden ümidi kesmeden nerede hata yaptığımızı, nerede eksik kaldığımızı, nerede boşluk bıraktığımızı, elbette niyet ve amellerimizi teferruatlı şekilde gözden geçirmeliyiz.

Yarın Mahşer Günü’nde aklanabilmemiz ve birbirimizin yüzüne bakacak hal ve durumumuz olması için herkes manevi hazırlığını şimdiden yapmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk İslam alemininKadir gecesini kutlar, feyz ve bereketinden nasiplenmemizi diler, Hayırlara vesile olmasını yüceAllah’tanniyaz ederim.’’