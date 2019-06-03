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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 01:41
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Başı Rahmet ortasıbereket ,sonu mağfiret ayı olan ramazan ayının sonuna gelerek, sevgi ve kardeşlik duygularının pekişmesinde büyük katkısı olan bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı, gönüllerin sevgiyle birbirine yakınlaştığı, özel günlerdir. Türk Milleti, her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da birlik ve beraberliğini, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini göstermiştir. Milletimiz çevremizdeki yardıma muhtaç insanlara el uzatmakla kalmayıp, dünyanın değişik yerlerinde de sıkıntı içerisinde bulunan insanları unutmamış yardıma muhtaç olan her insanın yardımına koşmuştur. Bu anlamlı bayramın önce ülkemize ve milletimize, dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe, vesile olması temennisi ile tüm Türk İslam aleminin ve hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar dilerim."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 01:41
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