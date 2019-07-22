MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karataş, mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Anadolu’da Milli Mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atılmıştır. Samsundan başlayan bu kutlu yürüyüş Erzurum’dainanç ve imanla omuzlanmıştır. Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdıran destansı bir mücadelenin başlangıcı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Erzurum’da bir araya gelerek milli mücadele harekatını başlatmışlardır. Erzurum’da başlayan bu milli hareket kısa zamanda tüm vatan topraklarına yayılmıştır. Erzurum kongresinde alınan kararlar doğrultusunda; Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ; parçalanamazilkesi ile hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesilah arkadaşları milletimizin istikbaline, vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken emperyalistdevletlere karşıistiklal mücadelesini başlatmış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılıkla vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş , cihan ordularına karşı istiklal mücadelesini kazanarak vatanımızı ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazan milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına ve bu vatan uğruna şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, vatanımız uğruna savaşmış olan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunarım.”