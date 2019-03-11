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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:36
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Cumhur İttifakı Kapsamında MHP’ye bırakılan İspir ve Uzundere’de hemen hemen her fırsatta program düzenleyen Karataş, “Vakit çalışma vaktidir. Genel Başkanımıza sözümüz var. Cumhur İttifakını açık ara galip getirmek zorundayız” dedi.

 

Uzundere’de SKM ile kahvehaneleri ziyaret eden Karataş, vatandaşlara Cumhur İttifakının önemini bir kez daha yineledi.

 

Ülkemizdeki beka sorununun tam anlamıyla çözülmediğini belirten Karataş, “Çoğu kaybettiklerimizin telafisi mümkündür. Maddi zararlar mutlaka kazanılır. Ancak ülkemizin bekası asla riske edilecek bir konu değildir. Albayrağımız her şartta dalgalanmak zorundadır. Önceliğimiz bu olmalıdır. Bunun için milli iradeye sahip çıkmalı, Cumhur İttifakını benimsemek zorundayız” dedi.

 

Zillet ittifakının ülkemiz zararına olan her şeyi benimsediğini belirten Karataş, “Taksim’de yaşananları hep beraber gördük. Kur’an-ı Kerim’in Fussilet suresinin 26. Ayeti, Peygamber Efendimiz (SAV) Kur’an okurken, ses anlaşılmasın diye yaygara koparan Ebu Cehiller için inmiştir. Ebu Cehillerin torunları ise bugün kendilerini Taksim’de göstermişlerdir. Ezan’a saygısı olmayanın vatanına ve bayrağına saygısı olmaz. İşte Zillet ittifakı budur. Milli ve Manevi değerleri olmayan, şahsi menfaatlerini ön planda tutan, kumandaları dış güçler elinde bulunan bu zihniyeti 31 Mart’ta yerle yeksan etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

 

Daha sonra Uzundere’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karataş, ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:36
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