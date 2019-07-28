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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş istişare toplantısına katıldı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,ilçe başkanlarıyla il binasında toplanarak ilçelerinde yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:57
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş istişare toplantısına katıldı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,ilçe başkanlarıyla il binasında toplanarak ilçelerinde yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


İl Başkanı Karataş, 2023 hedeflerini anlatarak ilçe başkanlarından çalışmalarına hız vermelerini istedi. Daha sonra Başkan Karataş, ilçe başkanlarından ilçelerin sorunları ve çözümleri hakkında bilgi aldı.


Başkan Karataş, “Tüm ilçelerde ayrı ayrı istişare toplantılarına devam edip vatandaşlarımızın istek ve önerilerini yerinde dinledik. Çözüm odaklı çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:57
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