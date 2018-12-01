MHP Erzincan belediye başkan adayları kim oldu? 2019 MHP Erzincan adayları

MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Erzincan belediye başkan adayları kim oldu?

Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSU

NErzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019