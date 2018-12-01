MHP Erzincan belediye başkan adayları kim oldu? 2019 MHP Erzincan adayları
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Erzincan belediye başkan adayları kim oldu? MHP Erzincan belediye başkan adayı kim oldu?01 Aralık 2018 Cumartesi 13:47
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Erzincan belediye başkan adayları kim oldu?
Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSU
NErzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN
Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR
Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
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