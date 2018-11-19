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Bilal Çoban kimdir? MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu

MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika olarak açıklandı. 2019 yerel seçimlerde MHP'nin Elazığı belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu. Peki Bilal Çoban kimdir? Bilal Çoban nereli ve kaç yaşında? İşte Bilal Çoban Kalkan biyografisi...

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:05
Bilal Çoban kimdir? MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu

MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika olarak açıklandı. 2019 yerel seçimlerde MHP'nin Elazığı belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu. Peki Bilal Çoban kimdir? Bilal Çoban nereli ve kaç yaşında? İşte Bilal Çoban Kalkan biyografisi...

Miliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 yerel seçimlere hızlı başladı. Daha önce bazı belediye başkan adaylarını açıklayan MHP son olara da 30 il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında bir tane de büyükşehir adayı var. Ebru Leman Kalkan MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanırken, MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu. İşte Bilal Çoban biyografisi...

Bilal Çoban kimdir?

1969 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ’da tamamlayan Çoban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu.  1991 yılında, orta öğretimde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başlayan Çoban, 1993 yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1996 yılında, “Fırat Havzası'ndaki Mahalli İdarelerin Spora Yaklaşımlarının Analizi” adlı yüksek lisans çalışmasını bitiren Doç. Dr. Bilal Çoban, 2002 yılında "Spor Hizmetleri Konusunda Halkın Belediyelerden Beklentileri" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı.  MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Çoban, 2002 yılından beri Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda görev yapıyor. Çoban "Elazığ Büyükşehir olmayı istiyor" başlığıyla düzenlenen 150 Bin imza kampanyasının öncülüğünü de yapmıştı.

2014 Elazığ yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55.8

MHP Bilal Çoban % 29.1

CHP Hamza Sorgucu % 7

MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu MHP yerel seçim aday listesi 2019 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:05
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