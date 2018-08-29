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MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan neden istifa etti? Hüseyin Çıkan hangi partiye katılacak?

MHP’de son dakika istifa haberi geldi. Niğde’nin Dündarlı beldesinde 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve 5 Belediye Meclis üyesi, partilerinden istifa etti. Peki Hüseyin Çıkan neden istifa etti? Hüseyin Çıkan hangi partiye katılacak? İşte Dündarlı Beldesi belediye başkanıHüseyin Çıkan'ın istifasında son dakika gelişmesi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:05
MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan neden istifa etti? Hüseyin Çıkan hangi partiye katılacak?

MHP’de son dakika istifa haberi geldi. Niğde’nin Dündarlı beldesinde 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve 5 Belediye Meclis üyesi, partilerinden istifa etti. Peki Hüseyin Çıkan neden istifa etti? Hüseyin Çıkan hangi partiye katılacak? İşte Dündarlı Beldesi belediye başkanı Hüseyin Çıkan'ın istifasında son dakika gelişmesi.

İstifa karanına ilişkin bir açıklama yanan Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP’den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis Üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş’a da vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:05
  1. Niğde
  2. Hüseyin Çıkan
  3. Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan
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