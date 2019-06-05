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MHP’ de bayramlaşma töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından kapalı çarşı üstünde bayramlaşma töreni düzenlendi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
MHP’ de bayramlaşma töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından kapalı çarşı üstünde bayramlaşma töreni düzenlendi.


Törende MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve İlBaşkanı Bülent Avşar vatandaşlar ile partililerin bayramını kutladı.


Avşar burada yaptığı konuşmada, “Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ebedi kurtuluş olan Ramazan ayımızın ikrar etmiş durumundayız. Bu bayrama kavuşmanın sevincini paylaşmış durumundayız. Bayramlar küskünlüklerin dargınlıkların sona erdiği sevginin, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, paylaşmanın, güzel günlerin gelmesidir. Bu bayram vesilesi ile Milliyetçi Hareket Partisi olarak bayramımızı bugün burada vatandaşlarımız ile beraber buluşmaktayız. Bayramla beraber öncelikle ülkemize, Türk İslam Alemine, dünyada ezilen tüm Müslümanların kurtuluşlarına vesile olması dileği ile bütün hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Ben Başkanıma Malatya meydanında sadece Milliyetçi Hareket Partisi ile değil tüm halkımızı kucaklayarak bir bayramlaşma organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Bayram birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Bizi bugünlere getiren ve bugün bu bayramı kutlamamıza vesile olan tarihimizi bugünde yüce Türk milletinin kaderi ne ise ve o kaderinde temsilcileri olarak Milliyetçi hareket Partisi olarak Türk kaderi Türk tarihi ile birlikte getirdik. Birliğimizin ve beraberliğimizin en ihtiyaç duyduğu anda Türk Cumhuriyetini Misak-ı Milli duygular içerisinde çizilmiş olan toprağımızın bayrağımızın temsilcisi yegane sigortası Milliyetçi Hareket Partisinin bir ferdi olarak gurur duyarım. Bu bayram vesilesi ile öncelikle halkımıza ve tüm İslam coğrafyasının bayramını en içten dileklerim ile kutlarım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
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