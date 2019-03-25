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MHP Çankaya İlçe Teşkilatından nostaljik seçim iletişim merkezi

31 Mart Yerel Seçimleri için son düzlüğe girilirken, Cumhur İttifakı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
MHP Çankaya İlçe Teşkilatından nostaljik seçim iletişim merkezi

31 Mart Yerel Seçimleri için son düzlüğe girilirken, Cumhur İttifakı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında MHP Çankaya İlçe Başkanlığı farklı bir seçim iletişim merkezini hizmete soktu. Teşkilat 100. Yıl Mahallesinde, Türk geleneğinde önemli bir yere sahip olan ‘Kıl Çadır’dan Seçim İletişim Merkezi açtı.


Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin faaliyetleri de hız kazandı. Seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı da çeşitli etkinlikler düzenleyerek seçmenle bir araya geliyor. Teşkilat son olarak dikkat çeken bir hizmete imza attı. Çankaya’nın 100. Yıl Mahallesinde kurulan ’kıl çadır’ 31 Mart’a kadar Başkentlilere Seçim İletişim Merkezi olarak hizmet verecek. Merkezi bir konumda açılan ve şimdilik Seçim İletişim Merkezi olarak kullanılan kıl çadırın seçimlerden sonra da sosyal bir mekan olarak hizmet vermesi planlanıyor. Türk geleneğinden esinlenilerek kurulan kıl çadır, 100’ü kapılı olmak üzere yaklaşık 500 metre kare alana sahip. Seçimlerin tamamlanmasıyla kıl çadıra bazı yeni eklemeler de yapılacak. Sadeci dışı değil iç bölümü de geleneklere uygun dizayn edilecek. Ayrıca çocuklu ziyaretçiler de unutulmadı. Bu kapsamda çadırın hemen yanında bir çocuk oyun alanı kurulacak. MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, "Amacımız yoğun şehir temposundan bunalan hemşehrilerimizin, birkaç saatliğine de olsa aileleriyle birlikte farklı bir atmosferde vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.


Seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, “Bu süreçte hemşerilerimizin gönlünü kazandığımızı gördük” ifadesini kullandı.


Cumhur ittifakının “Beka için milli karar Cumhur için İstikrar” sloganıyla yola çıktığının altını çizen Başkan Damar, “ bu seçimlerin bir yerel seçimin ötesinde olduğunun bilincindeyiz” diye konuştu. 31 Mart seçim takviminin işlemeye başladığı günden bu yana, 7/24 aralıksız çalıştıklarını ifade eden MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar “Sık sık hemşehrilerimizle bir araya geldik, kucaklaştık. Şundan eminim ki 31 Mart’ta Ankaralılar işi ehline verecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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