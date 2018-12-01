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MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu? 2019 MHP Bilecik adayları

MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu? MHP Bilecik belediye başkan adayı kim oldu?

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu? 2019 MHP Bilecik adayları

MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu?

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Bilecik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Selim Yağcı % 39.7

MHP adayı Hüseyin Şensoy % 30.4

CHP adayı Sungur Turan % 27.8

Bilecik 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 43.04

CHP % 28.47

İYİ Parti % 14.42

MHP % 9.38

HDP % 2.94

SP % 1.13

AK Parti Bilecik Milletvekili

Selim Yağcı

CHP Bilecik Milletvekili

Yaşar Tüzün

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
  1. Bilecik
  2. MHP bilecik belediye başkan adayları 2019
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