MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu? 2019 MHP Bilecik adayları
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu? MHP Bilecik belediye başkan adayı kim oldu?01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
MHP son dakika olarak 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapacak olan MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki MHP Bilecik belediye başkan adayları kim oldu?
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER
Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ
Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
Bilecik 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Selim Yağcı % 39.7
MHP adayı Hüseyin Şensoy % 30.4
CHP adayı Sungur Turan % 27.8
Bilecik 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 43.04
CHP % 28.47
İYİ Parti % 14.42
MHP % 9.38
HDP % 2.94
SP % 1.13
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