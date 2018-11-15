MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın ve MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Sevimlioldu. İşte MHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan aday listesi

Türkiye erkene alınmazsa Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı'nı yapmış sandıktan da zaferle çıkmıştı. 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için iki parti görüşmeler yapmış ancak görüşmelerden ittifakın yapılmayacağı sonucu çıkmıştı.

MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını açıkladı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak şunları söyledi: "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."

MHP'nin Adana Büyükşehir belediye başkan adayı belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okuyan Sözlü, ortaöğrenimini Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lise mezuniyetinden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okumaya başladı.

1989 senesinde üniversiteden mezun olan Sözlü, 1990 senesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1997 senesinde ise DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

1999 senesinden 2013'e kadar aralıksız 3 dönem MHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ise, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hüseyin Sözlü evli ve üç çocuk babasıdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

Hamit Tuna kimdir?

1961 Yılında Mersin Yalınayak köyünde doğdu. İlköğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak köyünde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümünden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünde öğretmenlik yaptı.

1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu. Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar da Belediye Başkanı seçildi.Toroslar Büyükşehir İlçesi statüsü aldıktan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından 2.kez Toroslar Belediye Başkanı seçildi. 6360 Sayılı Yasa ile birlikte Toroslar Belediyesi Sınırları dahiline 5 adet belde ve 32 adet köyün katılımı sağlanmış, toplamda 30 olan mahalle adedi 67 mahalleye çıkarılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 3.Kez Toroslar Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP Aydın adayı kim oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Prof.Dr. Serdar Sevimli olmuştu. MHP'de, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğu açıklandı.

Ümmet Akın kimdir? Germencik Belediyesi hangi partiden

MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı da dün belli olmuştu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın, MHP Genel Merkezine sunduğu isim Prof.Dr. Serdar Sevimli, MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Etimesgut adayı da tamam

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan Adaylarının yeniden Enver Demirel olacağını açıklamıştı.

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