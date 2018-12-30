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MHP belediye başkan adayları il ilçe listesi 2019 yerel seçim son dakika

MHP'de son dakika 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayı daha açıklandı. Buna göre, MHP Ağrı belediye başkan adayı Seret Al, MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat, MHP Hakkari belediye başkan adayı Nevzat Doğan, MHP Muş belediye başkan adayı Şerefettin Yatcı, MHP Siirt belediye başkan adayı Muzaffer Furat, MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen, MHP Uşak belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu. İşte MHP'nin 2019 yerel seçim il ilçe belediye başkan adayları son dakika listesi

30 Aralık 2018 Pazar 17:18
MHP belediye başkan adayları il ilçe listesi 2019 yerel seçim son dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı  Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın oldu. İşte MHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan aday listesi 

MHP'de son dakika 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayı daha açıklandı. Buna göre, MHP Ağrı belediye başkan adayı Seret Al, MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat, MHP Hakkari belediye başkan adayı Nevzat Doğan, MHP Muş belediye başkan adayı Şerefettin Yatcı, MHP Siirt belediye başkan adayı Muzaffer Furat, MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen, MHP Uşak belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan, MHP Batman belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş, MHP Şırnak belediye başkan adayı Bahar Cavlak, MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık, MHP Sinop belediye başkan adayı Hasan Demir oldu. işte MHP'nin son dakika olarak açıkladığı 402 il ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

1  ADIYAMAN          İL            RIFAT ERDEM

            AĞRI                                    İL            SERVET AL

            ARTVİN                                               İL            MUSTAFA POLAT

            BOLU                                   İL            İBRAHİM DOĞAN

            HAKKARİ                                            İL            NEVZAT DOĞAN

            MUŞ                                     İL            ŞEREFETTİN YATCİ

            SİİRT                                     İL            MUZAFFER FURAT

            SİNOP                                  İL            HASAN DEMİR

            TOKAT                                 İL            ADNAN ÖZMEN

10           TUNCELİ                            İL            MÜCELLA SALER

11           UŞAK                                   İL            MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

12           BATMAN                              İL            HAYRETTİN BEKTAŞ

13           ŞIRNAK                               İL            BAHAR CAVLAK

14           KİLİS                                     İL            ÖMER YABANCI

15           DÜZCE                                 İL            ERDOĞAN BIYIK

16           ADIYAMAN        BESNİ                   İLÇE       KENAN POLAT

17           ADIYAMAN        ÇELİKHAN                          İLÇE       ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

18           ADIYAMAN        GÖLBAŞI                            İLÇE       KAMBER ÖZTÜRK

19           ADIYAMAN        KAHTA                 İLÇE       SIRAÇ ASLAN

20           ADIYAMAN        SAMSAT                             İLÇE       SADIK ÖZTÜRK

21           ADIYAMAN        SİNCİK                 İLÇE       AHMET GENCİ 

22           ADIYAMAN        TUT                       İLÇE       HASAN ŞAHAN 

23           AFYONKARAHİSAR         ÇOBANLAR                        İLÇE       ALİ SARITAŞ

24           AFYONKARAHİSAR         HOCALAR                           İLÇE       DOĞAN DEMİR

25           AFYONKARAHİSAR         İSCEHİSAR                         İLÇE       BAHTİYAR AŞKIN 

26           AFYONKARAHİSAR         SULTANDAĞI                   İLÇE       TACETTİN DAMLARKAYA

27           AFYONKARAHİSAR         ŞUHUT                İLÇE       İBRAHLİM YILDIZ

28           AĞRI     DİYADİN                             İLÇE       AHMET ŞİMŞEK

29           AĞRI     DOĞUBAYAZIT                İLÇE       FEYYAZ BİLEN

30           AĞRI     ELEŞKİRT                            İLÇE       MEHMET FATİH YERLİKAYA 

31           AĞRI     HAMUR                              İLÇE       YAKUP GÜNER

32           AĞRI     PATNOS                             İLÇE       AYDIN ŞİMŞEK

33           AĞRI     TAŞLIÇAY                           İLÇE       SİNAN AYDEMİR

34           AĞRI     TUTAK                 İLÇE       COŞKUN AKBABA

35           AMASYA             GÖYNÜCEK                       İLÇE       KADİR FATİH ERDOĞAN

36           AMASYA             GÜMÜŞHACIKÖY                           İLÇE       ADNAN TORUN

37           AMASYA             SULUOVA                          İLÇE       YAŞAR TANCI

38           ARTVİN                MURGUL                           İLÇE       HAKAN İNAN

39           ARTVİN                ŞAVŞAT                              İLÇE       TANER AKGÜMÜŞ

40           ARTVİN                YUSUFELİ                           İLÇE       ERDAL DEMİRCİ

41           BİNGÖL               ADAKLI                İLÇE       ERDAL ALMALI 

42           BİTLİS    GÜROYMAK                     İLÇE       HAKAN AZBAY

43           BİTLİS    HİZAN                  İLÇE       RAMAZAN ŞİMŞEK 

44           BİTLİS    MUTKİ                 İLÇE       DOĞAN UYANIK

45           BOLU    DÖRTDİVAN                     İLÇE       DURMUŞ ÜNAL

46           BOLU    GEREDE                              İLÇE       RAMAZAN GÜLER

47           BOLU    GÖYNÜK                            İLÇE       AHMET ÇANKAYA

48           BOLU    MENGEN                           İLÇE       ALİ BUDAK

49           BOLU    SEBEN                  İLÇE       HAKAN CANKURTARAN

50           BURDUR              AĞLASUN                          İLÇE       MEHMET TURGUT

51           BURDUR              ÇAVDIR                               İLÇE       SÜLEYMAN KAYACAN 

52           ÇANAKKALE       BAYRAMİÇ                        İLÇE       ŞUAYİP BAŞARAN 

53           ÇANAKKALE       BİGA                    İLÇE       ENVER KOÇ 

54           ÇANAKKALE       ECEABAT                            İLÇE       ENGİN DERSE

55           ÇANAKKALE       EZİNE                   İLÇE       ALİ TEVFİK AYTİMURER

56           ÇANAKKALE       GÖKÇEADA                       İLÇE       ERTAN ERDOĞAN

57           ÇANAKKALE       LAPSEKİ                              İLÇE       ADEM BALTA 

58           ÇANAKKALE       YENİCE                İLÇE       LEVENT AKYOL

59           ÇANKIRI              ATKARACALAR                İLÇE       ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU

60           ÇANKIRI              ÇERKEŞ                İLÇE       HÜSEYİN ERDOĞAN

61           ÇANKIRI              KORGUN                            İLÇE       HASAN HÜSEYİN KOZAN 

62           ÇANKIRI              KURŞUNLU                       İLÇE       HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ 

63           ÇANKIRI              ORTA                   İLÇE       YUNUS YARIMKAYA 

64           ÇANKIRI              YAPRAKLI                           İLÇE       ÖMER GÜNGÖR 

65           ÇORUM               ALACA                 İLÇE       SACİT KAĞIZMAN

66           ÇORUM               BOĞAZKALE                      İLÇE       MESUT OCAKLI

67           ÇORUM               İSKİLİP                 İLÇE       ALİ SÜLÜK

68           ÇORUM               KARGI                  İLÇE       RECEP BOLPAÇA 

69           ÇORUM               OĞUZLAR                          İLÇE       OĞUZ HANTAL 

70           ÇORUM               ORTAKÖY                           İLÇE       NECİP ERDEMİRCİ 

71           ÇORUM               OSMANCIK                       İLÇE       AHMET GELGÖR

72           ÇORUM               SUNGURLU                       İLÇE       ŞABAN KÖYHANOĞLU

73           ÇORUM               UĞURLUDAĞ                   İLÇE       CEMAL SAĞIR

74           EDİRNE KEŞAN                 İLÇE       HÜSEYİN YILDIRIM 

75           EDİRNE MERİÇ                 İLÇE       MEHMET CAN ÖZTARAK

76           ELAZIĞ SİVRİCE                               İLÇE       TURGAY GÜNDOĞAN

77           ELAZIĞ KEBAN                 İLÇE       AHMET TURAN ÖZCAN

78           ERZİNCAN          İLİÇ                       İLÇE       HAMZA BURAN 

79           ERZİNCAN          KEMALİYE                          İLÇE       MEHMET KARAMAN 

80           ERZİNCAN          ÜZÜMLÜ                            İLÇE       ŞEREF ORUÇ

81           GİRESUN             EYNESİL                              İLÇE       EMRE KEMAL

82           GİRESUN             GÜCE                   İLÇE       YÜKSEL GEÇGEL

83           GİRESUN             ŞEBİNKARAHİSAR                          İLÇE       MURAT BÖLÜK 

84           GİRESUN             YAĞLIDERE                        İLÇE       YAŞAR İBİŞ

85           GÜMÜŞHANE   KÜRTÜN                             İLÇE       ENVER ŞEN

86           HAKKARİ             DERECİK                             İLÇE       ERKAN KAYA

87           HAKKARİ             ŞEMDİNLİ                          İLÇE       AHMET AYDIN

88           HAKKARİ             YÜKSEKOVA                     İLÇE       BEYAZ TUNÇ ORAL 

89           ISPARTA              ATABEY                               İLÇE       AZİZ ERASLAN

90           ISPARTA              GELENDOST                      İLÇE       ÖMER KOLBAŞI

91           ISPARTA              SENİRKENT                        İLÇE       ALİ KALAY

92           ISPARTA              ULUBORLU                        İLÇE       ALİ İHSAN AKAR 

93           İSTANBUL           BEŞİKTAŞ                           İLÇE       SERKAN TOPER 

94           İSTANBUL           MALTEPE                           İLÇE       AHMET BAYKAN 

95           İSTANBUL           SİLİVRİ                 İLÇE       VOLKAN YILMAZ

96           KARS     AKYAKA                              İLÇE       GÜRSOY ÇAPIK

97           KARS     DİGOR                 İLÇE       SELÇUK BALCI 

98           KARS     SARIKAMIŞ                       İLÇE       HARUN HAYALİ 

99           KARS     SELİM                  İLÇE       YUSUF YEKE 

100         KARS     SUSUZ                 İLÇE       ADEM CAN DAYSAL 

101         KASTAMONU    ABANA                İLÇE       ERHAN ÖZGÜR

102         KASTAMONU    ARAÇ                   İLÇE       FİKRİ YAZAN

103         KASTAMONU    AZDAVAY                           İLÇE       AKİF ÖZDEMİR 

104         KASTAMONU    CİDE                     İLÇE       AHMET ÇAKMAK

105         KASTAMONU    ÇATALZEYTİN                   İLÇE       AHMET DEMİR

106         KASTAMONU    DADAY                İLÇE       MEHMET KILIÇ 

107         KASTAMONU    DOĞANYURT                    İLÇE       HAKKI ÇOLAK 

108         KASTAMONU    HANÖNÜ                           İLÇE       HASAN BASRİ YÜCEL

109         KASTAMONU    KÜRE                    İLÇE       SERKAN SEVİNÇ

110         KASTAMONU    PINARBAŞI                        İLÇE       ASLAN ALTUNTAŞ

111         KASTAMONU    SEYDİLER                            İLÇE       MEHMET ERDOĞAN

112         KASTAMONU    TAŞKÖPRÜ                        İLÇE       ABDULLAH ÇATAL

113         KASTAMONU    TOSYA                 İLÇE       VOLKAN KAVAKLIGİL

114         KIRKLARELİ         BABAESKİ                          İLÇE       RECEP ÖZCAN

115         KIRKLARELİ         KOFÇAZ                              İLÇE       AYCAN ELMAZ

116         KIRKLARELİ         LÜLEBURGAZ                   İLÇE       ARMAĞAN AYYILDIZ

117         KIRŞEHİR             BOZTEPE                            İLÇE       MUSA CEYLAN

118         KIRŞEHİR             KAMAN                              İLÇE       KENAN ALVAN 

119         KÜTAHYA            EMET                   İLÇE       HALİL TUNA

120         KÜTAHYA            TAVŞANLI                          İLÇE       KAZIM BAYRAM

121         MUŞ      BULANIK                            İLÇE       İZZET AKGÖL 

122         MUŞ      HASKÖY                              İLÇE       CEMAL ORBAY

123         MUŞ      KORKUT                             İLÇE       ENES YUMLU

124         MUŞ      MALAZGİRT                      İLÇE       CELAL ŞAHİN TEKİN

125         MUŞ      VARTO                İLÇE       SULHATTİN KARAKURT

126         NEVŞEHİR           GÜLŞEHİR                          İLÇE       ŞENGEZER KÜRK

127         NEVŞEHİR           HACIBEKTAŞ                     İLÇE       ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ 

128         NİĞDE  ALTUNHİSAR                    İLÇE       VEDAT KİRAZCI 

129         NİĞDE  BOR                      İLÇE       MUSTAFA TECİMER

130         NİĞDE  ÇAMARDI                          İLÇE       MEHMET ALAKUŞ

131         RİZE       PAZAR                 İLÇE       GÜLŞAH BİLALOĞULLARI 

132         SİİRT      BAYKAN                             İLÇE       HASAN SÖYÜNCÜ

133         SİİRT      ERUH                   İLÇE       BAYRAM DEMİR

134         SİİRT      KURTALAN                        İLÇE       BEDİRHAN LALE

135         SİİRT      PERVARİ                             İLÇE       MEHMET SAİT KANDEMİR 

136         SİİRT      ŞİRVAN                               İLÇE       DENİZ CELLEK 

137         SİİRT      TİLLO                    İLÇE       FATİH ATUN 

138         SİNOP   AYANCIK                            İLÇE       ÖZAY ÇETİN

139         SİNOP   BOYABAT                           İLÇE       ŞÜKRÜ KAYA

140         SİNOP   DİKMEN                             İLÇE       VEDAT DAĞLI

141         SİNOP   DURAĞAN                         İLÇE       FEHMİ DALKILIÇ 

142         SİNOP   ERFELEK                              İLÇE       ABDURRAHMAN GÜLEN

143         SİNOP   GERZE                  İLÇE       KERİM ULUSOY

144         SİNOP   SARAYDÜZÜ                     İLÇE       İBRAHİM KANBER

145         SİVAS    AKINCILAR                        İLÇE       MURAT SEVİNÇ

146         SİVAS    ULAŞ                    İLÇE       TURAN İLBEY 

147         SİVAS    YILDIZELİ                            İLÇE       OZAN ERCAN 

148         SİVAS    ZARA                    İLÇE       FATİH ÇELİK 

149         TOKAT  ALMUS                İLÇE       BEKİR ÖZER

150         TOKAT  ARTOVA                             İLÇE       MAHMUT GÜLHAN

151         TOKAT  BAŞÇİFTLİK                        İLÇE       MUSTAFA ÖZTÜRK

152         TOKAT  ERBAA                 İLÇE       ERTUĞRUL KARAGÖL

153         TOKAT  NİKSAR                               İLÇE       DURAN YADİGAR

154         TOKAT  REŞADİYE                           İLÇE       MUSTAFA ŞAHİN

155         TOKAT  TURHAL                              İLÇE       GÖKHAN BOZKURT 

156         TUNCELİ              ÇEMİŞGEZEK                    İLÇE       HAKAN GÖKAL 

157         TUNCELİ              HOZAT                 İLÇE       ZÜLEYHA FIRAT KUZU

158         TUNCELİ              MAZGİRT                           İLÇE       AYHAN YILMAZ

159         TUNCELİ              NAZIMİYE                          İLÇE       NİYAZİ KORKMAZ

160         TUNCELİ              OVACIK                              İLÇE       HALUK SUPHİ GÜLKAYA

161         TUNCELİ              PERTEK                İLÇE       MEHMET AYHAN

162         TUNCELİ              PÜLÜMÜR                         İLÇE       REFİYE DANIŞ ERDEM

163         YOZGAT               AKDAĞMADENİ                              İLÇE       NEZİH YALÇIN

164         YOZGAT               SARAYKENT                      İLÇE       İDRİS ÖĞEL 

165         YOZGAT               SORGUN                            İLÇE       MUSTAFA ERKUT EKİNCİ

166         YOZGAT               ŞEFAATLİ                            İLÇE       AHMET DEMİREL 

167         ZONGULDAK     ALAPLI                 İLÇE       ALİ DEMİR 

168         ZONGULDAK     ÇAYCUMA                         İLÇE       HAYDAR ORUÇ

169         ZONGULDAK     DEVREK                              İLÇE       AHMET AKDEMİR 

170         ZONGULDAK     GÖKÇEBEY                         İLÇE       ADEM AYVACIK

171         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ                       İLÇE       TELAT ŞEKER

172         ZONGULDAK     KİLİMLİ                İLÇE       FATİH KALDIRIM 

173         ZONGULDAK     KOZLU                 İLÇE       MURAT GÜLSEVER

174         AKSARAY            AĞAÇÖREN                       İLÇE       YAŞAR BEKLEVİÇ

175         AKSARAY            GÜLAĞAÇ                          İLÇE       AHMET SİNGİN

176         AKSARAY            GÜZELYURT                      İLÇE       SADULLAH ER 

177         AKSARAY            SARIYAHŞİ                         İLÇE       İBRAHİM KAZANCI 

178         AKSARAY            SULTANHANI                   İLÇE       MEHMET ÇAKIR 

179         KARAMAN         ERMENEK                          İLÇE       EMEL ÖZTÜRK

180         KARAMAN         SARIVELİLER                     İLÇE       HAKAN ÇOŞGUNER 

181         KIRIKKALE           ÇELEBİ                 İLÇE       YILDIRIM ULAŞ 

182         BATMAN             BEŞİRİ                  İLÇE       HAMİT YILDIZ

183         BATMAN             GERCÜŞ                              İLÇE       YAŞAR KESKİN 

184         BATMAN             HASANKEYF                      İLÇE       EMİNE YEŞİM BİL 

185         BATMAN             KOZLUK                              İLÇE       SAMİ BİÇER 

186         BATMAN             SASON                İLÇE       MUHAMMED FATİH AÇIK

187         ŞIRNAK                BEYTÜŞŞEBAP                  İLÇE       HAFİZE UCAR 

188         ŞIRNAK                GÜÇLÜKONAK                 İLÇE       DOĞAN NAS 

189         ŞIRNAK                İDİL                       İLÇE       MEHMET ALİ DAĞ

190         ŞIRNAK                SİLOPİ                  İLÇE       DOĞAN ÖKTEN 

191         ŞIRNAK                ULUDERE                           İLÇE       NAZMİ AKYÜREK 

192         BARTIN                AMASRA                            İLÇE       ASIM SOYDAN

193         BARTIN                ULUS                    İLÇE       SEVGİ ÜNAL 

194         ARDAHAN          ÇILDIR                  İLÇE       OZAN AKTEMUR 

195         ARDAHAN          DAMAL                               İLÇE       TAMER TAN

196         ARDAHAN          HANAK                İLÇE       TORAMAN HÜRİŞANOĞLU

197         ARDAHAN          POSOF                 İLÇE       CEVDET DEMİR 

198         IĞDIR    ARALIK                İLÇE       CAFER AKKA 

199         YALOVA               ÇINARCIK                           İLÇE       HARUN YORULMAZ

200         YALOVA               ÇİFTLİKKÖY                       İLÇE       İSA YILMAZ

201         YALOVA               TERMAL                              İLÇE       BURAK SEVENGİL

 

202         KARABÜK           EFLANİ                İLÇE       HÜSNÜ AKIN

 

203         KARABÜK           ESKİPAZAR                        İLÇE       HÜSEYİN DÖNMEZ

 

204         KARABÜK           YENİCE                İLÇE       ZEKİ ÇAYLI

205         KİLİS      ELBEYLİ                İLÇE       SUAT KEMAL ÖZKAN

206         KİLİS      MUSABEYLİ                       İLÇE       İHSAN ÖLMEZ

207         KİLİS      POLATELİ                           İLÇE       HAKKI KILIÇ

208         DÜZCE  GÖLYAKA                           İLÇE       MURAT ALTINDAL

209         ADIYAMAN        MERKEZ               KÖMÜR               BELDE   ABDULLAH ÖZAVCİ

210         ADIYAMAN        MERKEZ               YAYLAKONAK    BELDE   ATİLLA AKAN

211         ADIYAMAN        BESNİ    KESMETEPE        BELDE   EMİR KILIÇ

212         ADIYAMAN        BESNİ    KÖSECELİ            BELDE   AYDIN ORHAN

213         ADIYAMAN        BESNİ    SUVARLI              BELDE   HASAN BOZKAYA

214         ADIYAMAN        BESNİ    ŞAMBAYAT        BELDE   NECATİ DEMİREL

215         ADIYAMAN        ÇELİKHAN           PINARBAŞI         BELDE   BURHAN AYAZ

216         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             BALKAR               BELDE   MEHMET EMİN ŞEKER

217         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             BELÖREN             BELDE   ENVER ÇİÇEK

218         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             HARMANLI         BELDE   SİYAMİ YILDIRIM

219         ADIYAMAN        SİNCİK  İNLİCE   BELDE   ABUBEKİR ÜMÜRHAN

220         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               BEYYAZI               BELDE   ASIM ALTINTAŞ

221         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               KOCATEPE          BELDE   MUSTAFA ÇINGIRAK

222         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               ÇAYIRBAĞ          BELDE   ALİ ÇALIŞIR

223         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               DEĞİRMENAYVALI          BELDE   EROL BARUTCU

224         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               ERKMEN              BELDE   MUHAMMED BAYRAM

225         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               GEBECELER         BELDE   CENGİZ YAŞAR

226         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               NURİBEY             BELDE   ABDULLAH ÇAKMAK

227         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SALAR   BELDE   GAZİ AVŞAR

228         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SUSUZ  BELDE   İBRAHİM IŞILAK

229         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SÜLÜMENLİ       BELDE   BASRİ ÜZÜMÖZÜ

230         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SÜLÜN BELDE   ŞÜKRÜ BACAK

231         AFYONKARAHİSAR         BOLVADİN          ÖZBURUN          BELDE   AHMET ERİKÇİ

232         AFYONKARAHİSAR         ÇAY        KARAMIKKARACAÖREN              BELDE   MUHTEREM ALGÜL

233         AFYONKARAHİSAR         ÇOBANLAR         KOCAÖZ              BELDE   MUSA KAMIŞÇI

234         AFYONKARAHİSAR         DİNAR  HAYDARLI           BELDE   FERİYAT ATEŞ

235         AFYONKARAHİSAR         DİNAR  TATARLI               BELDE   BAYRAM KARTAL

236         AFYONKARAHİSAR         EMİRDAĞ           GÖMÜ BELDE   RAMAZAN ERYILDIZ

237         AFYONKARAHİSAR         İHSANİYE            DÖĞER BELDE   MEHMET DEMİREL

238         AFYONKARAHİSAR         İHSANİYE            GAZLIGÖL           BELDE   MUSTAFA GÜNGÖR

239         AFYONKARAHİSAR         İSCEHİSAR          SEYDİLER             BELDE   HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR

240         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       AKÖREN              BELDE   VEYSEL DAYAN

241         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       DÜZAĞAÇ           BELDE   HÜSEYİN IŞIK

242         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       KILIÇARSLAN     BELDE   HALİL ÇELEBİ

243         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       SERBAN               BELDE   VEDAT KÖSE

244         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       TINAZTEPE         BELDE   İSMAİL KARAGÖZ

245         AFYONKARAHİSAR         SULTANDAĞI    YEŞİLÇİFTLİK      BELDE   ÖZKAN ALKIN

246         AĞRI     ELEŞKİRT             TAHİR   BELDE   HALİS DURSUN

247         AĞRI     ELEŞKİRT             YAYLADÜZÜ       BELDE   HAKİM TAŞDEMİR

248         AĞRI     ELEŞKİRT             YÜCEKAPI           BELDE   OĞUZHAN MURAT

249         AĞRI     PATNOS              DEDELİ  BELDE   AHMET IŞIK

250         BAYBURT            MERKEZ               ARPALI BELDE   AYDIN IRMAK

251         BİTLİS    MERKEZ               YOLALAN            BELDE   MEMDUH DENİZ

252         BİTLİS    ADİLCEVAZ         AYDINLAR           BELDE   TEKİN DURSUN

253         BİTLİS    AHLAT  OVAKIŞLA           BELDE   İLHAMİ GÖKBULAK 

254         BİTLİS    GÜROYMAK      GÖLBAŞI             BELDE   ETEM SOLMAZ

255         BİTLİS    GÜROYMAK      GÜNKIRI             BELDE   ÖMER AYLÜÇTARHAN

256         BİTLİS    MUTKİ  KAVAKBAŞI        BELDE   BURAK GÜLEK

257         BURDUR              ÇAVDIR                SÖĞÜT BELDE   AYHAN YURDASİPER

258         ÇANAKKALE       MERKEZ               KEPEZ   BELDE   SERKAN ÖN

259         ÇANAKKALE       AYVACIK             KÜÇÜKKUYU     BELDE   GALİP DEMİR 

260         ÇANAKKALE       EZİNE    GEYİKLİ                BELDE   DOĞAN LABAR

261         ÇANAKKALE       GELİBOLU           EVREŞE BELDE   FATİH ERER

262         ÇANAKKALE       LAPSEKİ               ÇARDAK              BELDE   MEHMET UYANIK 

263         ÇANAKKALE       LAPSEKİ               UMURBEY          BELDE   ALİYE ERTOPÇU 

264         ÇANAKKALE       YENİCE KALKIM               BELDE   ÖZGÜR DEMİRTAŞ 

265         ÇANKIRI              ATKARACALAR ÇARDAKLI           BELDE   OSMAN ÇİĞDEM

266         ÇANKIRI              ÇERKEŞ SAÇAK  BELDE   İSA YAZIBAŞI

267         ÇANKIRI              ORTA    YAYLAKENT        BELDE   MURAT ÇAVUŞ

268         EDİRNE KEŞAN  BEĞENDİK          BELDE   HÜSEYİN ŞENTÜRK 

269         ERZİNCAN          MERKEZ               ÇAĞLAYAN         BELDE   SEYİT BATTAL TOSUN

270         ERZİNCAN          MERKEZ               MOLLAKÖY        BELDE   HÜSEYİN AYTEKİN 

271         ERZİNCAN          MERKEZ               YAYLABAŞI         BELDE   MUSTAFA CANPOLA 

272         ERZİNCAN          ÜZÜMLÜ             ALTINBAŞAK      BELDE   ÖMERCAN KARATEPE

273         GİRESUN             BULANCAK         AYDINDERE        BELDE   ÖMER AYDOĞDU 

274         GİRESUN             BULANCAK         KOVANLIK          BELDE   SEFA ARTUL

275         GİRESUN             GÖRELE               ÇAVUŞLU            BELDE   ENVER ORKUN ŞEN

276         GÜMÜŞHANE   KELKİT  DEREDOLU         BELDE   ÖKKEŞ ALKAN

277         GÜMÜŞHANE   KELKİT  ÜNLÜPINAR      BELDE   ŞERİF ÖZER

278         GÜMÜŞHANE   KÜRTÜN              ÖZKÜRTÜN        BELDE   YAKUP TURGUT

279         HAKKARİ             MERKEZ               DURANKAYA     BELDE   HAMİT ALTUN

280         ISPARTA              KEÇİBORLU        SENİR    BELDE   TAYFUN BORAZANCI

281         ISPARTA              SENİRKENT         BÜYÜKKABACA                BELDE   MUSTAFA DURMUŞ

282         ISPARTA              YALVAÇ               HÜYÜKLÜ           BELDE   HASAN YILDIZ

283         KARS     DİGOR  DAĞPINAR         BELDE   ATALAY TAZEGÜL 

284         KIRKLARELİ         DEMİRKÖY         İĞNEADA            BELDE   MURAT BABAT

285         KIRKLARELİ         VİZE       KIYIKÖY               BELDE   İSMAİL GÖK

286         KÜTAHYA            GEDİZ   ESKİGEDİZ          BELDE   MUSTAFA ARSLAN 

287         KÜTAHYA            SİMAV  AKDAĞ BELDE   İSMAİL YILDIZ

288         KÜTAHYA            SİMAV  GÜNEY BELDE   AHMET ÇAVDAR

289         KÜTAHYA            SİMAV  KUŞU    BELDE   MURAT GÜNTAŞ 

290         KÜTAHYA            SİMAV  NAŞA    BELDE   MEHMET ÖZDEMİR

291         KÜTAHYA            TAVŞANLI           BALIKÖY              BELDE   AHMET ARTUN 

292         KÜTAHYA            TAVŞANLI           KURUÇAY           BELDE   SERKAN AKTAŞLI

293         KÜTAHYA            TAVŞANLI           TEPECİK               BELDE   ALİ ÇAKIR 

294         KÜTAHYA            TAVŞANLI           TUNÇBİLEK         BELDE   MUSTAFA DÜZGÜN 

295         MUŞ      MERKEZ               KARAAĞAÇLI     BELDE   YAKUP TOLAN 

296         MUŞ      MERKEZ               KIRKÖY BELDE   BİLAL ŞAHİN

297         MUŞ      MERKEZ               KIZILAĞAÇ          BELDE   KENAN YİĞİT

298         MUŞ      MERKEZ               KONUKBEKLER BELDE   FATİH GÜNDOĞDU

299         MUŞ      MERKEZ               SERİNOVA          BELDE   ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ

300         MUŞ      MERKEZ               SUNGU                BELDE   YAŞAR TAN

301         MUŞ      MERKEZ               YAYGIN                BELDE   EMRAH GÖZCÜ 

302         MUŞ      MERKEZ               YEŞİLOVA(YAĞCILAR)    BELDE   İNAN YİĞİT

303         MUŞ      BULANIK             ELMAKAYA         BELDE   BİRKAN MAMAK

 

304         MUŞ      BULANIK             ERENTEPE           BELDE   ABDURRAHMAN DAŞDEMİR 

305         MUŞ      BULANIK             RÜSTEMGEDİK BELDE   VOLKAN DURMUŞ

306         MUŞ      BULANIK             SARIPINAR         BELDE   OKTAY AKDENİZ 

307         MUŞ      BULANIK             UZGÖRÜR          BELDE   ÜNAL SEMERCİ

308         MUŞ      BULANIK             YONCALI             BELDE   ERDİNÇ POLAT

309         MUŞ      HASKÖY               DÜZKIŞLA           BELDE   ÇETİN ONGÜR

310         MUŞ      KORKUT              ALTINOVA          BELDE   EMRAH SÖYLEMEZ 

311         MUŞ      MALAZGİRT       KONAKKURAN BELDE   ERCAN DEMİRELLİ 

312         NEVŞEHİR           MERKEZ               ÇAT        BELDE   NİHAT ÇETİN 

313         NEVŞEHİR           MERKEZ               KAVAK BELDE   FERİDUN BAĞCI

314         NEVŞEHİR           AVANOS             ÇALIŞ    BELDE   İLHAMİ ASLAN 

315         NEVŞEHİR           AVANOS             KALABA               BELDE   ÜMİT KÖROĞLU 

316         NEVŞEHİR           AVANOS             ÖZKONAK           BELDE   MUSTAFA ERTÜRK

317         NİĞDE  MERKEZ               DEĞİRMENLİ     BELDE   RECEP DİNÇER

318         NİĞDE  MERKEZ               DÜNDARLI          BELDE   İRFAN ÇIKAN 

319         NİĞDE  MERKEZ               SAZLICA               BELDE   CEM YILMAZ

320         NİĞDE  MERKEZ               YEŞİLGÖLCÜK    BELDE   RAMAZAN ÖZDEN

321         NİĞDE  ALTUNHİSAR     KARAKAPI          BELDE   BAYRAM BOZKUŞ 

322         NİĞDE  ALTUNHİSAR     KEÇİKALESİ         BELDE   LÜTFİ ÖZTÜRK 

323         RİZE       ARDEŞEN            TUNCA BELDE   MUHAMMET ÇEBİ 

324         SİİRT      MERKEZ               GÖKÇEBAĞ        BELDE   CASIM BALIK

325         SİİRT      BAYKAN              ATABAĞI             BELDE   BURHAN CANBULAT

326         SİİRT      BAYKAN              VEYSELKARANİ BELDE   ABDULLAH AYMAN

327         SİİRT      KURTALAN         KAYABAĞLAR    BELDE   HÜSEYİN PEKTAŞ 

328         SİVAS    MERKEZ               YILDIZ   BELDE   MUSTAFA ÖZTÜRK 

329         SİVAS    YILDIZELİ             GÜNEYKAYA      BELDE   HASAN ERÇOBAN

330         TOKAT  MERKEZ               ÇAMLIBEL           BELDE   UFUK ER

331         TOKAT  MERKEZ               ÇAT        BELDE   MUSTAFA ÇOŞAR

332         TOKAT  MERKEZ               EMİRSEYİT          BELDE   HÜSEYİN SAĞDIÇ

333         TOKAT  MERKEZ               GÜRYILDIZ          BELDE   MUSTAFA ÖZER 

334         TOKAT  ALMUS ÇEVRELİ               BELDE   SADİERTAN SOYSAL

335         TOKAT  BAŞÇİFTLİK         HATİPLİ                BELDE   MURAT CENGİZ

336         TOKAT  ERBAA  TANOBA              BELDE   VURAL ÖZDEMİR

337         TOKAT  NİKSAR                GÜRÇEŞME        BELDE   ŞEVKET YÜCEL 

338         TOKAT  NİKSAR                YOLKONAK         BELDE   SÜLEYMAN ÖZGÜR 

339         TOKAT  PAZAR  ÜZÜMÖREN      BELDE   ALİ ÇAĞLAR

340         TOKAT  REŞADİYE            BAYDARLI           BELDE   SITKI KARACA 

341         TUNCELİ              MAZGİRT            AKPAZAR            BELDE   MEHMET DAĞ 

342         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               BELEKÇİHAN      BELDE   FİKRET KAÇIRAL

343         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               OLUKÖZÜ           BELDE   HASAN AYDINSOY

344         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               UMUTLU             BELDE   MEHMET ÜNAL

345         YOZGAT               BOĞAZLIYAN     YAMAÇLI             BELDE   MUSA GEÇİMLİ

346         YOZGAT               BOĞAZLIYAN     YENİPAZAR        BELDE   ŞABAN SAN 

347         YOZGAT               ÇAYIRALAN        KONUKLAR        BELDE   ERKAN ŞAHAN

348         YOZGAT               ÇEKEREK              ÖZÜKAVAK        BELDE   ÇETİN BAYAZİT 

349         YOZGAT               SARAYKENT       DEDEFAKILI        BELDE   İRFAN KARABULUT

350         YOZGAT               SARIKAYA           KARAYAKUP      BELDE   METİN KARAMAN

351         YOZGAT               SORGUN             ARAPLI BELDE   ADEM ERTUĞRUL

352         YOZGAT               SORGUN             BAHADIN            BELDE   GÖKHAN ÖZDEMİR

353         YOZGAT               SORGUN             EYMİR   BELDE   MUSTAFA KATIRANCI

354         YOZGAT               SORGUN             DOĞANKENT     BELDE   İBRAHİM AYGÜL 

355         YOZGAT               KADIŞEHRİ          HALIKÖY              BELDE   HÜSEYİN MURAT

356         ZONGULDAK     MERKEZ               BEYCUMA           BELDE   ERDİNÇ BIÇAKÇI 

357         ZONGULDAK     MERKEZ               ELVANPAZARCIK             BELDE   ERDEM AKGÖZ 

358         ZONGULDAK     MERKEZ               KARAMAN         BELDE   CEVDET ALADAĞ

359         ZONGULDAK     ALAPLI  GÜMELİ               BELDE   ŞİNASİ BİLGEN

360         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          FİLYOS  BELDE   KIVANÇ CANKURT

361         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          KARAPINAR       BELDE   İSA YURTSEVEN

362         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          NEBİOĞLU          BELDE   FATİH YILDIRIM

363         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          PERŞEMBE          BELDE   SEMİH AYDIN 

364         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          SALTUKOVA      BELDE   ERSİN AKSOY 

365         ZONGULDAK     DEVREK               ÇAYDEĞİRMENİ               BELDE   KERİM PİLAVCI 

366         ZONGULDAK     GÖKÇEBEY          BAKACAKKADI  BELDE   RAMAZAN AYDEMİR

367         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        GÜLÜÇ BELDE   ATİLLA TARIK SEMİZ

368         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        KANDİLLİ             BELDE   TUNCAY AYDIN

369         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        ORMANLI           BELDE   TACETTİN ALDIRMAZ 

370         ZONGULDAK     KİLİMLİ ÇATALAĞZI        BELDE   YAVUZ PALABAŞ

371         ZONGULDAK     KİLİMLİ GELİK    BELDE   FAHRETTİN KAVŞUR

372         ZONGULDAK     KİLİMLİ MUSLU                BELDE   FATİH ACAR 

373         AKSARAY            MERKEZ               BAĞLIKAYA        BELDE   DURSUN ESER 

374         AKSARAY            MERKEZ               HELVADERE        BELDE   ARİF BELLİKLİ

375         AKSARAY            MERKEZ               SAĞLIK BELDE   HÜSEYİN MUTLU 

376         AKSARAY            MERKEZ               TAŞPINAR           BELDE   RAMAZAN SEVİNÇ

377         AKSARAY            MERKEZ               YEŞİLTEPE           BELDE   KADİRHAN KARAMAN

378         AKSARAY            GÜLAĞAÇ           DEMİRCİ              BELDE   RAMAZAN ÖZER

379         AKSARAY            GÜLAĞAÇ           SARATLI               BELDE   BÜLENT KIYAK

380         KARAMAN         ERMENEK           GÜNEYYURT      BELDE   AHMET ARI

381         KARAMAN         SARIVELİLER      GÖKTEPE            BELDE   MEHMET YAKIN

382         KIRIKKALE           DELİCE  ÇERİKLİ BELDE   YAŞAR BALKAŞ

383         BATMAN             MERKEZ               BALPINAR           BELDE   ŞAHİN PEYÇİ

384         BATMAN             BEŞİRİ   İKİKÖPRÜ           BELDE   VEYSEL DEMİRSOY

385         BATMAN             GERCÜŞ               KAYAPINAR       BELDE   ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL

386         BATMAN             KOZLUK               BEKİRHAN          BELDE   OKAN ÇETİN 

387         BATMAN             SASON YÜCEBAĞ            BELDE   AHMET HALİT AÇIK 

388         ŞIRNAK                MERKEZ               KASRİK BELDE   CELAL GÜNGÖR 

389         ŞIRNAK                GÜÇLÜKONAK  FINDIK  BELDE   AHMET İLHAN

 

390         ŞIRNAK                İDİL        KARALAR            BELDE   NEVAF DEMİREL

 

391         ŞIRNAK                İDİL        SIRTKÖY              BELDE   AHMET YILDIRIM

392         ŞIRNAK                SİLOPİ   ÇALIŞKAN           BELDE   AYHAN KURTAY 

393         ŞIRNAK                SİLOPİ   GÖRÜMLÜ         BELDE   SELİM ERGİN

394         ŞIRNAK                ULUDERE            HİLAL    BELDE   ABDULAZİZ BENEK

395         ŞIRNAK                ULUDERE            ŞENOBA              BELDE   HASAN BABAT 

396         ŞIRNAK                ULUDERE            UZUNGEÇİT       BELDE   KEMAL BAYRAM 

397         YALOVA               ALTINOVA          KAYTAZDERE     BELDE   ARSLAN ÇEVİK

398         YALOVA               ALTINOVA          SUBAŞI BELDE   İSRAFİL AKBAŞ

399         YALOVA               ÇINARCIK            KORU    BELDE   SEDAT SEÇGİN

400         YALOVA               ÇİFTLİKKÖY        TAŞKÖPRÜ         BELDE   MURAT MEMİŞ 

401         DÜZCE  MERKEZ               BEYKÖY                BELDE   ORHAN ARSLAN 

402         DÜZCE  MERKEZ               BOĞAZİÇİ           BELDE   İLYAS DANIŞ 

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan

Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara

Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan  

Iğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel

Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan

Yozgat Merkez Yozgat il Mehmet Erdemir

Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN

Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN

Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

Adıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin

Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut 

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman Çetinaktı

Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir

Afyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol Özağıl

Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz

Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan

Aksaray Merkez Topakkaya    belde Harun Oflaz

Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak

Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz

Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir

Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu

Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman

Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can

Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır

Bilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz Sertler

Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak

Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever

Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu

Bingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet Duransel

Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar

Bitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan

Bolu Merkez Karacasu belde Halit Belen

Bolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci

Burdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener Türkoğlu

Burdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer Atasoy

Çanakkale Çan Terzialan belde Arif Yumuşak

Çanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül

Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler

Çankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa Karakaya

Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş

Düzce Yığılca Yığılca    ilçe Rasim Çam

Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak

Edirne Lalapaşa  Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu

Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel

Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan

Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe    Şahin Şengül

Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman

Elazığ Ağın Ağın ilçe Ali Uslu

Elazığ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk

Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran

Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf Tektaş

Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun

Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen

Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici

Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin

Gümüşhane Kelkit Öbektaş  belde Yemen Demir

Gümüşhane Köse Köse ilçe  Turgay Kesler

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış

Gümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu Özel

Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai Doğan

Gümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim Özdemir

Iğdır  Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı

Iğdır Merkez Melekli belde Eray Çoşar

Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala

Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır

Isparta Merkez Savköy belde Mustafa Avşar

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil Toprak

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar    belde Memiş Kaynak

Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü

Karabük Yenice Yortan belde Ali Şık

Kastamonu  İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık

Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney

Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Kırıkkale Merkez  Hacılar belde Mehmet Koyuncu

Kırklareli Lüleburgaz  Evrensekiz  belde Birol Özbay

Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram

Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz

Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli

Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay

Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar

Kütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan Gürel

Kütahya Domaniç Çukurca belde İlyas Tosun

Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan

Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel Arık

Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca

Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk

Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal

Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş

Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren

Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir

Nevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin Güven

Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan

Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek

Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç

Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın

Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer

Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan 

Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk

Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol

Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu

Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş

Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş

Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi

Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik

Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir

Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen

Rize Derepazarı Derepazarı    ilçe Selim Metin

Rize Hemşin Hemşin    ilçe Muhammet Sağlam

Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz

Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete

Sivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık

Sivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç

Sivas Gemerek Sızır belde Ali Tamer

Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge

Sivas Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi

Sivas Hafik Hafik ilçe Selahattin Çuhadaroğlu

Sivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar

Sivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman Epsileli

Tokat  Erbaa Gökal belde Osman Akbulut

Tokat  Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel

Tokat  Niksar Serenli belde Nurettin Keleş

Tokat Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş

Tokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin

Tokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş

Tokat Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz

Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan

Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat

Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten

Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal

Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer

Yozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin Murat

Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül

Yozgat Kadışehri Kadışehri  ilçe Mustafa Doğru

Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel

Yozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal Karaca

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış

Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya"

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

MHP yerel seçimler için 50 il ve ilçede daha adaylarını belirledi. Çankırı, Erzincan, Giresun, Kars, Kütahya gibi 9 ilin yanı sıra, birçok ilçede de adaylar netleşti. Adaylar arasında Kütahya MHP eski milletvekili Alim Işık da var.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı isimler şöyle;

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN

Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİ 

Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACA 

İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACA 

Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI 

Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN 

Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK 

Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

Türkiye erkene alınmazsa Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı'nı yapmış sandıktan da zaferle çıkmıştı. 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için iki parti görüşmeler yapmış ancak görüşmelerden ittifakın yapılmayacağı sonucu çıkmıştı. 

MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını açıkladı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak şunları söyledi: "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."

MHP'nin Adana Büyükşehir belediye başkan adayı belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.  Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Hüseyin Sözlü kimdir?

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.  İlkokulu köyünde okuyan Sözlü, ortaöğrenimini Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lise mezuniyetinden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okumaya başladı. 

1989 senesinde üniversiteden mezun olan Sözlü, 1990 senesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1997 senesinde ise DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

1999 senesinden 2013'e kadar aralıksız 3 dönem MHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ise, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hüseyin Sözlü evli ve üç çocuk babasıdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

Hamit Tuna kimdir?

1961 Yılında Mersin Yalınayak köyünde doğdu. İlköğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak köyünde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.  1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünde öğretmenlik yaptı. 

1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu.  Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi.  Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu.  2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar da Belediye Başkanı seçildi.Toroslar Büyükşehir İlçesi statüsü aldıktan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından 2.kez Toroslar Belediye Başkanı seçildi. 6360 Sayılı Yasa ile birlikte Toroslar Belediyesi Sınırları dahiline 5 adet belde ve 32 adet köyün katılımı sağlanmış, toplamda 30 olan mahalle adedi 67 mahalleye çıkarılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 3.Kez Toroslar Belediye Başkanı seçilmiştir.  Evli ve iki çocuk babasıdır.  

MHP Aydın adayı kim oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li  Ümmet Akın'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Prof.Dr. Serdar Sevimli olmuştu. MHP'de, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının,  Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğu açıklandı.

Ümmet Akın kimdir? Germencik Belediyesi hangi partiden

MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı da dün belli olmuştu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın, MHP Genel Merkezine sunduğu isim Prof.Dr. Serdar Sevimli, MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:18
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Iğdır
  5. Ardahan
  6. Bartın
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  9. Bayburt
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  13. Sivas
  14. Samsun
  15. Rize
  16. Ordu
  17. Niğde
  18. Nevşehir
  19. Kahramanmaraş
  20. Manisa
  21. Kütahya
  22. Konya
  23. Kırşehir
  24. Kırklareli
  25. Kayseri
  26. Kastamonu
  27. Kars
  28. İzmir
  29. Mersin
  30. Isparta
  31. Gümüşhane
  32. Giresun
  33. Erzurum
  34. Erzincan
  35. Elazığ
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  37. Çorum
  38. Çankırı
  39. Çanakkale
  40. Burdur
  41. Bolu
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  43. Bingöl
  44. Bilecik
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  47. Antalya
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  51. Adıyaman
  52. Adana
  53. MHP belediye başkan adayları il ilçe 2019 yerel seçim son dakika
  54. MHP'nin 2019 yerel seçim il ilçe belediye başkan adayları son dakika listesi
  55. MHP Ağrı belediye başkan adayı Seret Al
  56. MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat
  57. MHP Hakkari belediye başkan adayı Nevzat Doğan
  58. MHP Muş belediye başkan adayı Şerefettin Yatcı
  59. MHP Siirt belediye başkan adayı Muzaffer Furat
  60. MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen
  61. MHP Uşak belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan
  62. MHP Batman belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş
  63. MHP Şırnak belediye başkan adayı Bahar Cavlak
  64. MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık
  65. MHP Sinop belediye başkan adayı Hasan Demir

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