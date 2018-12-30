MHP belediye başkan adayları il ilçe listesi 2019 yerel seçim son dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın oldu. İşte MHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan aday listesi

MHP'de son dakika 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayı daha açıklandı. Buna göre, MHP Ağrı belediye başkan adayı Seret Al, MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat, MHP Hakkari belediye başkan adayı Nevzat Doğan, MHP Muş belediye başkan adayı Şerefettin Yatcı, MHP Siirt belediye başkan adayı Muzaffer Furat, MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen, MHP Uşak belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan, MHP Batman belediye başkan adayı Hayrettin Bektaş, MHP Şırnak belediye başkan adayı Bahar Cavlak, MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık, MHP Sinop belediye başkan adayı Hasan Demir oldu. işte MHP'nin son dakika olarak açıkladığı 402 il ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

1 ADIYAMAN İL RIFAT ERDEM

2 AĞRI İL SERVET AL

3 ARTVİN İL MUSTAFA POLAT

4 BOLU İL İBRAHİM DOĞAN

5 HAKKARİ İL NEVZAT DOĞAN

6 MUŞ İL ŞEREFETTİN YATCİ

7 SİİRT İL MUZAFFER FURAT

8 SİNOP İL HASAN DEMİR

9 TOKAT İL ADNAN ÖZMEN

10 TUNCELİ İL MÜCELLA SALER

11 UŞAK İL MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

12 BATMAN İL HAYRETTİN BEKTAŞ

13 ŞIRNAK İL BAHAR CAVLAK

14 KİLİS İL ÖMER YABANCI

15 DÜZCE İL ERDOĞAN BIYIK

16 ADIYAMAN BESNİ İLÇE KENAN POLAT

17 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

18 ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE KAMBER ÖZTÜRK

19 ADIYAMAN KAHTA İLÇE SIRAÇ ASLAN

20 ADIYAMAN SAMSAT İLÇE SADIK ÖZTÜRK

21 ADIYAMAN SİNCİK İLÇE AHMET GENCİ

22 ADIYAMAN TUT İLÇE HASAN ŞAHAN

23 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE ALİ SARITAŞ

24 AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE DOĞAN DEMİR

25 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE BAHTİYAR AŞKIN

26 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE TACETTİN DAMLARKAYA

27 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE İBRAHLİM YILDIZ

28 AĞRI DİYADİN İLÇE AHMET ŞİMŞEK

29 AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE FEYYAZ BİLEN

30 AĞRI ELEŞKİRT İLÇE MEHMET FATİH YERLİKAYA

31 AĞRI HAMUR İLÇE YAKUP GÜNER

32 AĞRI PATNOS İLÇE AYDIN ŞİMŞEK

33 AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE SİNAN AYDEMİR

34 AĞRI TUTAK İLÇE COŞKUN AKBABA

35 AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE KADİR FATİH ERDOĞAN

36 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE ADNAN TORUN

37 AMASYA SULUOVA İLÇE YAŞAR TANCI

38 ARTVİN MURGUL İLÇE HAKAN İNAN

39 ARTVİN ŞAVŞAT İLÇE TANER AKGÜMÜŞ

40 ARTVİN YUSUFELİ İLÇE ERDAL DEMİRCİ

41 BİNGÖL ADAKLI İLÇE ERDAL ALMALI

42 BİTLİS GÜROYMAK İLÇE HAKAN AZBAY

43 BİTLİS HİZAN İLÇE RAMAZAN ŞİMŞEK

44 BİTLİS MUTKİ İLÇE DOĞAN UYANIK

45 BOLU DÖRTDİVAN İLÇE DURMUŞ ÜNAL

46 BOLU GEREDE İLÇE RAMAZAN GÜLER

47 BOLU GÖYNÜK İLÇE AHMET ÇANKAYA

48 BOLU MENGEN İLÇE ALİ BUDAK

49 BOLU SEBEN İLÇE HAKAN CANKURTARAN

50 BURDUR AĞLASUN İLÇE MEHMET TURGUT

51 BURDUR ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN

52 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ İLÇE ŞUAYİP BAŞARAN

53 ÇANAKKALE BİGA İLÇE ENVER KOÇ

54 ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE ENGİN DERSE

55 ÇANAKKALE EZİNE İLÇE ALİ TEVFİK AYTİMURER

56 ÇANAKKALE GÖKÇEADA İLÇE ERTAN ERDOĞAN

57 ÇANAKKALE LAPSEKİ İLÇE ADEM BALTA

58 ÇANAKKALE YENİCE İLÇE LEVENT AKYOL

59 ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU

60 ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇE HÜSEYİN ERDOĞAN

61 ÇANKIRI KORGUN İLÇE HASAN HÜSEYİN KOZAN

62 ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ

63 ÇANKIRI ORTA İLÇE YUNUS YARIMKAYA

64 ÇANKIRI YAPRAKLI İLÇE ÖMER GÜNGÖR

65 ÇORUM ALACA İLÇE SACİT KAĞIZMAN

66 ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE MESUT OCAKLI

67 ÇORUM İSKİLİP İLÇE ALİ SÜLÜK

68 ÇORUM KARGI İLÇE RECEP BOLPAÇA

69 ÇORUM OĞUZLAR İLÇE OĞUZ HANTAL

70 ÇORUM ORTAKÖY İLÇE NECİP ERDEMİRCİ

71 ÇORUM OSMANCIK İLÇE AHMET GELGÖR

72 ÇORUM SUNGURLU İLÇE ŞABAN KÖYHANOĞLU

73 ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE CEMAL SAĞIR

74 EDİRNE KEŞAN İLÇE HÜSEYİN YILDIRIM

75 EDİRNE MERİÇ İLÇE MEHMET CAN ÖZTARAK

76 ELAZIĞ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN

77 ELAZIĞ KEBAN İLÇE AHMET TURAN ÖZCAN

78 ERZİNCAN İLİÇ İLÇE HAMZA BURAN

79 ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE MEHMET KARAMAN

80 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE ŞEREF ORUÇ

81 GİRESUN EYNESİL İLÇE EMRE KEMAL

82 GİRESUN GÜCE İLÇE YÜKSEL GEÇGEL

83 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MURAT BÖLÜK

84 GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBİŞ

85 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE ENVER ŞEN

86 HAKKARİ DERECİK İLÇE ERKAN KAYA

87 HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE AHMET AYDIN

88 HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE BEYAZ TUNÇ ORAL

89 ISPARTA ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN

90 ISPARTA GELENDOST İLÇE ÖMER KOLBAŞI

91 ISPARTA SENİRKENT İLÇE ALİ KALAY

92 ISPARTA ULUBORLU İLÇE ALİ İHSAN AKAR

93 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SERKAN TOPER

94 İSTANBUL MALTEPE İLÇE AHMET BAYKAN

95 İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE VOLKAN YILMAZ

96 KARS AKYAKA İLÇE GÜRSOY ÇAPIK

97 KARS DİGOR İLÇE SELÇUK BALCI

98 KARS SARIKAMIŞ İLÇE HARUN HAYALİ

99 KARS SELİM İLÇE YUSUF YEKE

100 KARS SUSUZ İLÇE ADEM CAN DAYSAL

101 KASTAMONU ABANA İLÇE ERHAN ÖZGÜR

102 KASTAMONU ARAÇ İLÇE FİKRİ YAZAN

103 KASTAMONU AZDAVAY İLÇE AKİF ÖZDEMİR

104 KASTAMONU CİDE İLÇE AHMET ÇAKMAK

105 KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE AHMET DEMİR

106 KASTAMONU DADAY İLÇE MEHMET KILIÇ

107 KASTAMONU DOĞANYURT İLÇE HAKKI ÇOLAK

108 KASTAMONU HANÖNÜ İLÇE HASAN BASRİ YÜCEL

109 KASTAMONU KÜRE İLÇE SERKAN SEVİNÇ

110 KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE ASLAN ALTUNTAŞ

111 KASTAMONU SEYDİLER İLÇE MEHMET ERDOĞAN

112 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE ABDULLAH ÇATAL

113 KASTAMONU TOSYA İLÇE VOLKAN KAVAKLIGİL

114 KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE RECEP ÖZCAN

115 KIRKLARELİ KOFÇAZ İLÇE AYCAN ELMAZ

116 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE ARMAĞAN AYYILDIZ

117 KIRŞEHİR BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN

118 KIRŞEHİR KAMAN İLÇE KENAN ALVAN

119 KÜTAHYA EMET İLÇE HALİL TUNA

120 KÜTAHYA TAVŞANLI İLÇE KAZIM BAYRAM

121 MUŞ BULANIK İLÇE İZZET AKGÖL

122 MUŞ HASKÖY İLÇE CEMAL ORBAY

123 MUŞ KORKUT İLÇE ENES YUMLU

124 MUŞ MALAZGİRT İLÇE CELAL ŞAHİN TEKİN

125 MUŞ VARTO İLÇE SULHATTİN KARAKURT

126 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR İLÇE ŞENGEZER KÜRK

127 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ

128 NİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE VEDAT KİRAZCI

129 NİĞDE BOR İLÇE MUSTAFA TECİMER

130 NİĞDE ÇAMARDI İLÇE MEHMET ALAKUŞ

131 RİZE PAZAR İLÇE GÜLŞAH BİLALOĞULLARI

132 SİİRT BAYKAN İLÇE HASAN SÖYÜNCÜ

133 SİİRT ERUH İLÇE BAYRAM DEMİR

134 SİİRT KURTALAN İLÇE BEDİRHAN LALE

135 SİİRT PERVARİ İLÇE MEHMET SAİT KANDEMİR

136 SİİRT ŞİRVAN İLÇE DENİZ CELLEK

137 SİİRT TİLLO İLÇE FATİH ATUN

138 SİNOP AYANCIK İLÇE ÖZAY ÇETİN

139 SİNOP BOYABAT İLÇE ŞÜKRÜ KAYA

140 SİNOP DİKMEN İLÇE VEDAT DAĞLI

141 SİNOP DURAĞAN İLÇE FEHMİ DALKILIÇ

142 SİNOP ERFELEK İLÇE ABDURRAHMAN GÜLEN

143 SİNOP GERZE İLÇE KERİM ULUSOY

144 SİNOP SARAYDÜZÜ İLÇE İBRAHİM KANBER

145 SİVAS AKINCILAR İLÇE MURAT SEVİNÇ

146 SİVAS ULAŞ İLÇE TURAN İLBEY

147 SİVAS YILDIZELİ İLÇE OZAN ERCAN

148 SİVAS ZARA İLÇE FATİH ÇELİK

149 TOKAT ALMUS İLÇE BEKİR ÖZER

150 TOKAT ARTOVA İLÇE MAHMUT GÜLHAN

151 TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE MUSTAFA ÖZTÜRK

152 TOKAT ERBAA İLÇE ERTUĞRUL KARAGÖL

153 TOKAT NİKSAR İLÇE DURAN YADİGAR

154 TOKAT REŞADİYE İLÇE MUSTAFA ŞAHİN

155 TOKAT TURHAL İLÇE GÖKHAN BOZKURT

156 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE HAKAN GÖKAL

157 TUNCELİ HOZAT İLÇE ZÜLEYHA FIRAT KUZU

158 TUNCELİ MAZGİRT İLÇE AYHAN YILMAZ

159 TUNCELİ NAZIMİYE İLÇE NİYAZİ KORKMAZ

160 TUNCELİ OVACIK İLÇE HALUK SUPHİ GÜLKAYA

161 TUNCELİ PERTEK İLÇE MEHMET AYHAN

162 TUNCELİ PÜLÜMÜR İLÇE REFİYE DANIŞ ERDEM

163 YOZGAT AKDAĞMADENİ İLÇE NEZİH YALÇIN

164 YOZGAT SARAYKENT İLÇE İDRİS ÖĞEL

165 YOZGAT SORGUN İLÇE MUSTAFA ERKUT EKİNCİ

166 YOZGAT ŞEFAATLİ İLÇE AHMET DEMİREL

167 ZONGULDAK ALAPLI İLÇE ALİ DEMİR

168 ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE HAYDAR ORUÇ

169 ZONGULDAK DEVREK İLÇE AHMET AKDEMİR

170 ZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE ADEM AYVACIK

171 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ İLÇE TELAT ŞEKER

172 ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇE FATİH KALDIRIM

173 ZONGULDAK KOZLU İLÇE MURAT GÜLSEVER

174 AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE YAŞAR BEKLEVİÇ

175 AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE AHMET SİNGİN

176 AKSARAY GÜZELYURT İLÇE SADULLAH ER

177 AKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE İBRAHİM KAZANCI

178 AKSARAY SULTANHANI İLÇE MEHMET ÇAKIR

179 KARAMAN ERMENEK İLÇE EMEL ÖZTÜRK

180 KARAMAN SARIVELİLER İLÇE HAKAN ÇOŞGUNER

181 KIRIKKALE ÇELEBİ İLÇE YILDIRIM ULAŞ

182 BATMAN BEŞİRİ İLÇE HAMİT YILDIZ

183 BATMAN GERCÜŞ İLÇE YAŞAR KESKİN

184 BATMAN HASANKEYF İLÇE EMİNE YEŞİM BİL

185 BATMAN KOZLUK İLÇE SAMİ BİÇER

186 BATMAN SASON İLÇE MUHAMMED FATİH AÇIK

187 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE HAFİZE UCAR

188 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DOĞAN NAS

189 ŞIRNAK İDİL İLÇE MEHMET ALİ DAĞ

190 ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE DOĞAN ÖKTEN

191 ŞIRNAK ULUDERE İLÇE NAZMİ AKYÜREK

192 BARTIN AMASRA İLÇE ASIM SOYDAN

193 BARTIN ULUS İLÇE SEVGİ ÜNAL

194 ARDAHAN ÇILDIR İLÇE OZAN AKTEMUR

195 ARDAHAN DAMAL İLÇE TAMER TAN

196 ARDAHAN HANAK İLÇE TORAMAN HÜRİŞANOĞLU

197 ARDAHAN POSOF İLÇE CEVDET DEMİR

198 IĞDIR ARALIK İLÇE CAFER AKKA

199 YALOVA ÇINARCIK İLÇE HARUN YORULMAZ

200 YALOVA ÇİFTLİKKÖY İLÇE İSA YILMAZ

201 YALOVA TERMAL İLÇE BURAK SEVENGİL

202 KARABÜK EFLANİ İLÇE HÜSNÜ AKIN

203 KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE HÜSEYİN DÖNMEZ

204 KARABÜK YENİCE İLÇE ZEKİ ÇAYLI

205 KİLİS ELBEYLİ İLÇE SUAT KEMAL ÖZKAN

206 KİLİS MUSABEYLİ İLÇE İHSAN ÖLMEZ

207 KİLİS POLATELİ İLÇE HAKKI KILIÇ

208 DÜZCE GÖLYAKA İLÇE MURAT ALTINDAL

209 ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR BELDE ABDULLAH ÖZAVCİ

210 ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK BELDE ATİLLA AKAN

211 ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE BELDE EMİR KILIÇ

212 ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ BELDE AYDIN ORHAN

213 ADIYAMAN BESNİ SUVARLI BELDE HASAN BOZKAYA

214 ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT BELDE NECATİ DEMİREL

215 ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI BELDE BURHAN AYAZ

216 ADIYAMAN GÖLBAŞI BALKAR BELDE MEHMET EMİN ŞEKER

217 ADIYAMAN GÖLBAŞI BELÖREN BELDE ENVER ÇİÇEK

218 ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI BELDE SİYAMİ YILDIRIM

219 ADIYAMAN SİNCİK İNLİCE BELDE ABUBEKİR ÜMÜRHAN

220 AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI BELDE ASIM ALTINTAŞ

221 AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE BELDE MUSTAFA ÇINGIRAK

222 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ BELDE ALİ ÇALIŞIR

223 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENAYVALI BELDE EROL BARUTCU

224 AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN BELDE MUHAMMED BAYRAM

225 AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER BELDE CENGİZ YAŞAR

226 AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY BELDE ABDULLAH ÇAKMAK

227 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SALAR BELDE GAZİ AVŞAR

228 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ BELDE İBRAHİM IŞILAK

229 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ BELDE BASRİ ÜZÜMÖZÜ

230 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜN BELDE ŞÜKRÜ BACAK

231 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN BELDE AHMET ERİKÇİ

232 AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIKKARACAÖREN BELDE MUHTEREM ALGÜL

233 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ BELDE MUSA KAMIŞÇI

234 AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI BELDE FERİYAT ATEŞ

235 AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI BELDE BAYRAM KARTAL

236 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ BELDE RAMAZAN ERYILDIZ

237 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER BELDE MEHMET DEMİREL

238 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL BELDE MUSTAFA GÜNGÖR

239 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER BELDE HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR

240 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN BELDE VEYSEL DAYAN

241 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ BELDE HÜSEYİN IŞIK

242 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN BELDE HALİL ÇELEBİ

243 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN BELDE VEDAT KÖSE

244 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE BELDE İSMAİL KARAGÖZ

245 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK BELDE ÖZKAN ALKIN

246 AĞRI ELEŞKİRT TAHİR BELDE HALİS DURSUN

247 AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ BELDE HAKİM TAŞDEMİR

248 AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI BELDE OĞUZHAN MURAT

249 AĞRI PATNOS DEDELİ BELDE AHMET IŞIK

250 BAYBURT MERKEZ ARPALI BELDE AYDIN IRMAK

251 BİTLİS MERKEZ YOLALAN BELDE MEMDUH DENİZ

252 BİTLİS ADİLCEVAZ AYDINLAR BELDE TEKİN DURSUN

253 BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA BELDE İLHAMİ GÖKBULAK

254 BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI BELDE ETEM SOLMAZ

255 BİTLİS GÜROYMAK GÜNKIRI BELDE ÖMER AYLÜÇTARHAN

256 BİTLİS MUTKİ KAVAKBAŞI BELDE BURAK GÜLEK

257 BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT BELDE AYHAN YURDASİPER

258 ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ BELDE SERKAN ÖN

259 ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU BELDE GALİP DEMİR

260 ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ BELDE DOĞAN LABAR

261 ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE BELDE FATİH ERER

262 ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK BELDE MEHMET UYANIK

263 ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY BELDE ALİYE ERTOPÇU

264 ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDE ÖZGÜR DEMİRTAŞ

265 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI BELDE OSMAN ÇİĞDEM

266 ÇANKIRI ÇERKEŞ SAÇAK BELDE İSA YAZIBAŞI

267 ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT BELDE MURAT ÇAVUŞ

268 EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK BELDE HÜSEYİN ŞENTÜRK

269 ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN BELDE SEYİT BATTAL TOSUN

270 ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY BELDE HÜSEYİN AYTEKİN

271 ERZİNCAN MERKEZ YAYLABAŞI BELDE MUSTAFA CANPOLA

272 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK BELDE ÖMERCAN KARATEPE

273 GİRESUN BULANCAK AYDINDERE BELDE ÖMER AYDOĞDU

274 GİRESUN BULANCAK KOVANLIK BELDE SEFA ARTUL

275 GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU BELDE ENVER ORKUN ŞEN

276 GÜMÜŞHANE KELKİT DEREDOLU BELDE ÖKKEŞ ALKAN

277 GÜMÜŞHANE KELKİT ÜNLÜPINAR BELDE ŞERİF ÖZER

278 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN BELDE YAKUP TURGUT

279 HAKKARİ MERKEZ DURANKAYA BELDE HAMİT ALTUN

280 ISPARTA KEÇİBORLU SENİR BELDE TAYFUN BORAZANCI

281 ISPARTA SENİRKENT BÜYÜKKABACA BELDE MUSTAFA DURMUŞ

282 ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ BELDE HASAN YILDIZ

283 KARS DİGOR DAĞPINAR BELDE ATALAY TAZEGÜL

284 KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA BELDE MURAT BABAT

285 KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY BELDE İSMAİL GÖK

286 KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ BELDE MUSTAFA ARSLAN

287 KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ BELDE İSMAİL YILDIZ

288 KÜTAHYA SİMAV GÜNEY BELDE AHMET ÇAVDAR

289 KÜTAHYA SİMAV KUŞU BELDE MURAT GÜNTAŞ

290 KÜTAHYA SİMAV NAŞA BELDE MEHMET ÖZDEMİR

291 KÜTAHYA TAVŞANLI BALIKÖY BELDE AHMET ARTUN

292 KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY BELDE SERKAN AKTAŞLI

293 KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK BELDE ALİ ÇAKIR

294 KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK BELDE MUSTAFA DÜZGÜN

295 MUŞ MERKEZ KARAAĞAÇLI BELDE YAKUP TOLAN

296 MUŞ MERKEZ KIRKÖY BELDE BİLAL ŞAHİN

297 MUŞ MERKEZ KIZILAĞAÇ BELDE KENAN YİĞİT

298 MUŞ MERKEZ KONUKBEKLER BELDE FATİH GÜNDOĞDU

299 MUŞ MERKEZ SERİNOVA BELDE ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ

300 MUŞ MERKEZ SUNGU BELDE YAŞAR TAN

301 MUŞ MERKEZ YAYGIN BELDE EMRAH GÖZCÜ

302 MUŞ MERKEZ YEŞİLOVA(YAĞCILAR) BELDE İNAN YİĞİT

303 MUŞ BULANIK ELMAKAYA BELDE BİRKAN MAMAK

304 MUŞ BULANIK ERENTEPE BELDE ABDURRAHMAN DAŞDEMİR

305 MUŞ BULANIK RÜSTEMGEDİK BELDE VOLKAN DURMUŞ

306 MUŞ BULANIK SARIPINAR BELDE OKTAY AKDENİZ

307 MUŞ BULANIK UZGÖRÜR BELDE ÜNAL SEMERCİ

308 MUŞ BULANIK YONCALI BELDE ERDİNÇ POLAT

309 MUŞ HASKÖY DÜZKIŞLA BELDE ÇETİN ONGÜR

310 MUŞ KORKUT ALTINOVA BELDE EMRAH SÖYLEMEZ

311 MUŞ MALAZGİRT KONAKKURAN BELDE ERCAN DEMİRELLİ

312 NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT BELDE NİHAT ÇETİN

313 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK BELDE FERİDUN BAĞCI

314 NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ BELDE İLHAMİ ASLAN

315 NEVŞEHİR AVANOS KALABA BELDE ÜMİT KÖROĞLU

316 NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK BELDE MUSTAFA ERTÜRK

317 NİĞDE MERKEZ DEĞİRMENLİ BELDE RECEP DİNÇER

318 NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI BELDE İRFAN ÇIKAN

319 NİĞDE MERKEZ SAZLICA BELDE CEM YILMAZ

320 NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK BELDE RAMAZAN ÖZDEN

321 NİĞDE ALTUNHİSAR KARAKAPI BELDE BAYRAM BOZKUŞ

322 NİĞDE ALTUNHİSAR KEÇİKALESİ BELDE LÜTFİ ÖZTÜRK

323 RİZE ARDEŞEN TUNCA BELDE MUHAMMET ÇEBİ

324 SİİRT MERKEZ GÖKÇEBAĞ BELDE CASIM BALIK

325 SİİRT BAYKAN ATABAĞI BELDE BURHAN CANBULAT

326 SİİRT BAYKAN VEYSELKARANİ BELDE ABDULLAH AYMAN

327 SİİRT KURTALAN KAYABAĞLAR BELDE HÜSEYİN PEKTAŞ

328 SİVAS MERKEZ YILDIZ BELDE MUSTAFA ÖZTÜRK

329 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYKAYA BELDE HASAN ERÇOBAN

330 TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL BELDE UFUK ER

331 TOKAT MERKEZ ÇAT BELDE MUSTAFA ÇOŞAR

332 TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT BELDE HÜSEYİN SAĞDIÇ

333 TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ BELDE MUSTAFA ÖZER

334 TOKAT ALMUS ÇEVRELİ BELDE SADİERTAN SOYSAL

335 TOKAT BAŞÇİFTLİK HATİPLİ BELDE MURAT CENGİZ

336 TOKAT ERBAA TANOBA BELDE VURAL ÖZDEMİR

337 TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME BELDE ŞEVKET YÜCEL

338 TOKAT NİKSAR YOLKONAK BELDE SÜLEYMAN ÖZGÜR

339 TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN BELDE ALİ ÇAĞLAR

340 TOKAT REŞADİYE BAYDARLI BELDE SITKI KARACA

341 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR BELDE MEHMET DAĞ

342 YOZGAT AKDAĞMADENİ BELEKÇİHAN BELDE FİKRET KAÇIRAL

343 YOZGAT AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ BELDE HASAN AYDINSOY

344 YOZGAT AKDAĞMADENİ UMUTLU BELDE MEHMET ÜNAL

345 YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI BELDE MUSA GEÇİMLİ

346 YOZGAT BOĞAZLIYAN YENİPAZAR BELDE ŞABAN SAN

347 YOZGAT ÇAYIRALAN KONUKLAR BELDE ERKAN ŞAHAN

348 YOZGAT ÇEKEREK ÖZÜKAVAK BELDE ÇETİN BAYAZİT

349 YOZGAT SARAYKENT DEDEFAKILI BELDE İRFAN KARABULUT

350 YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP BELDE METİN KARAMAN

351 YOZGAT SORGUN ARAPLI BELDE ADEM ERTUĞRUL

352 YOZGAT SORGUN BAHADIN BELDE GÖKHAN ÖZDEMİR

353 YOZGAT SORGUN EYMİR BELDE MUSTAFA KATIRANCI

354 YOZGAT SORGUN DOĞANKENT BELDE İBRAHİM AYGÜL

355 YOZGAT KADIŞEHRİ HALIKÖY BELDE HÜSEYİN MURAT

356 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA BELDE ERDİNÇ BIÇAKÇI

357 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK BELDE ERDEM AKGÖZ

358 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN BELDE CEVDET ALADAĞ

359 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ BELDE ŞİNASİ BİLGEN

360 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS BELDE KIVANÇ CANKURT

361 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR BELDE İSA YURTSEVEN

362 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU BELDE FATİH YILDIRIM

363 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE BELDE SEMİH AYDIN

364 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA BELDE ERSİN AKSOY

365 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ BELDE KERİM PİLAVCI

366 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI BELDE RAMAZAN AYDEMİR

367 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ GÜLÜÇ BELDE ATİLLA TARIK SEMİZ

368 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ KANDİLLİ BELDE TUNCAY AYDIN

369 ZONGULDAK KDZ.EREĞLİ ORMANLI BELDE TACETTİN ALDIRMAZ

370 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI BELDE YAVUZ PALABAŞ

371 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK BELDE FAHRETTİN KAVŞUR

372 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU BELDE FATİH ACAR

373 AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA BELDE DURSUN ESER

374 AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDE ARİF BELLİKLİ

375 AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDE HÜSEYİN MUTLU

376 AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDE RAMAZAN SEVİNÇ

377 AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDE KADİRHAN KARAMAN

378 AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ BELDE RAMAZAN ÖZER

379 AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI BELDE BÜLENT KIYAK

380 KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT BELDE AHMET ARI

381 KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE BELDE MEHMET YAKIN

382 KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ BELDE YAŞAR BALKAŞ

383 BATMAN MERKEZ BALPINAR BELDE ŞAHİN PEYÇİ

384 BATMAN BEŞİRİ İKİKÖPRÜ BELDE VEYSEL DEMİRSOY

385 BATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR BELDE ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL

386 BATMAN KOZLUK BEKİRHAN BELDE OKAN ÇETİN

387 BATMAN SASON YÜCEBAĞ BELDE AHMET HALİT AÇIK

388 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK BELDE CELAL GÜNGÖR

389 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK BELDE AHMET İLHAN

390 ŞIRNAK İDİL KARALAR BELDE NEVAF DEMİREL

391 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY BELDE AHMET YILDIRIM

392 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN BELDE AYHAN KURTAY

393 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ BELDE SELİM ERGİN

394 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL BELDE ABDULAZİZ BENEK

395 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA BELDE HASAN BABAT

396 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT BELDE KEMAL BAYRAM

397 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE BELDE ARSLAN ÇEVİK

398 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI BELDE İSRAFİL AKBAŞ

399 YALOVA ÇINARCIK KORU BELDE SEDAT SEÇGİN

400 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ BELDE MURAT MEMİŞ

401 DÜZCE MERKEZ BEYKÖY BELDE ORHAN ARSLAN

402 DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ BELDE İLYAS DANIŞ

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan

Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara

Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan

Iğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel

Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan

Yozgat Merkez Yozgat il Mehmet Erdemir

Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN

Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN

Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

Adıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin

Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman Çetinaktı

Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir

Afyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol Özağıl

Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz

Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan

Aksaray Merkez Topakkaya belde Harun Oflaz

Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak

Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz

Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir

Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu

Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman

Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can

Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır

Bilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz Sertler

Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak

Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever

Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu

Bingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet Duransel

Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar

Bitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan

Bolu Merkez Karacasu belde Halit Belen

Bolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci

Burdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener Türkoğlu

Burdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer Atasoy

Çanakkale Çan Terzialan belde Arif Yumuşak

Çanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül

Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler

Çankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa Karakaya

Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş

Düzce Yığılca Yığılca ilçe Rasim Çam

Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak

Edirne Lalapaşa Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu

Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel

Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan

Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe Şahin Şengül

Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman

Elazığ Ağın Ağın ilçe Ali Uslu

Elazığ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk

Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran

Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf Tektaş

Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun

Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen

Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici

Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin

Gümüşhane Kelkit Öbektaş belde Yemen Demir

Gümüşhane Köse Köse ilçe Turgay Kesler

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış

Gümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu Özel

Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai Doğan

Gümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim Özdemir

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı

Iğdır Merkez Melekli belde Eray Çoşar

Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala

Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır

Isparta Merkez Savköy belde Mustafa Avşar

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil Toprak

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde Memiş Kaynak

Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü

Karabük Yenice Yortan belde Ali Şık

Kastamonu İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık

Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney

Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Kırıkkale Merkez Hacılar belde Mehmet Koyuncu

Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol Özbay

Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram

Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz

Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli

Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay

Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar

Kütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan Gürel

Kütahya Domaniç Çukurca belde İlyas Tosun

Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan

Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel Arık

Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca

Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk

Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal

Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş

Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren

Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir

Nevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin Güven

Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan

Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek

Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç

Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın

Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer

Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan

Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk

Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol

Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu

Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş

Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş

Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi

Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik

Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir

Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen

Rize Derepazarı Derepazarı ilçe Selim Metin

Rize Hemşin Hemşin ilçe Muhammet Sağlam

Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz

Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete

Sivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık

Sivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç

Sivas Gemerek Sızır belde Ali Tamer

Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge

Sivas Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi

Sivas Hafik Hafik ilçe Selahattin Çuhadaroğlu

Sivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar

Sivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman Epsileli

Tokat Erbaa Gökal belde Osman Akbulut

Tokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel

Tokat Niksar Serenli belde Nurettin Keleş

Tokat Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş

Tokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin

Tokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş

Tokat Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz

Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan

Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat

Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten

Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal

Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer

Yozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin Murat

Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül

Yozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa Doğru

Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel

Yozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal Karaca

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış

Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya"

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

MHP yerel seçimler için 50 il ve ilçede daha adaylarını belirledi. Çankırı, Erzincan, Giresun, Kars, Kütahya gibi 9 ilin yanı sıra, birçok ilçede de adaylar netleşti. Adaylar arasında Kütahya MHP eski milletvekili Alim Işık da var.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı isimler şöyle;

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN

Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİ

Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACA

İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACA

Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI

Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN

Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK

Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

Türkiye erkene alınmazsa Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı'nı yapmış sandıktan da zaferle çıkmıştı. 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için iki parti görüşmeler yapmış ancak görüşmelerden ittifakın yapılmayacağı sonucu çıkmıştı.

MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını açıkladı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak şunları söyledi: "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."

MHP'nin Adana Büyükşehir belediye başkan adayı belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okuyan Sözlü, ortaöğrenimini Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lise mezuniyetinden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okumaya başladı.

1989 senesinde üniversiteden mezun olan Sözlü, 1990 senesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1997 senesinde ise DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

1999 senesinden 2013'e kadar aralıksız 3 dönem MHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde ise, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hüseyin Sözlü evli ve üç çocuk babasıdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

Hamit Tuna kimdir?

1961 Yılında Mersin Yalınayak köyünde doğdu. İlköğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak köyünde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümünden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünde öğretmenlik yaptı.

1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu. Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar da Belediye Başkanı seçildi.Toroslar Büyükşehir İlçesi statüsü aldıktan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından 2.kez Toroslar Belediye Başkanı seçildi. 6360 Sayılı Yasa ile birlikte Toroslar Belediyesi Sınırları dahiline 5 adet belde ve 32 adet köyün katılımı sağlanmış, toplamda 30 olan mahalle adedi 67 mahalleye çıkarılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 3.Kez Toroslar Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP Aydın adayı kim oldu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Prof.Dr. Serdar Sevimli olmuştu. MHP'de, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğu açıklandı.

Ümmet Akın kimdir? Germencik Belediyesi hangi partiden

MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı da dün belli olmuştu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın, MHP Genel Merkezine sunduğu isim Prof.Dr. Serdar Sevimli, MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.