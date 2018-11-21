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MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu MHP yerel seçim aday listesi 2019

MHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir CHP adaylarının kimler olacağı henüz netlik kazanmayan MHP’de 30 il ve ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP belediye başkan adayları yerel seçim 2019 aday listesi…

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:38
MHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu MHP yerel seçim aday listesi 2019

MHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir CHP adaylarının kimler olacağı henüz netlik kazanmayan MHP’de 30 il ve ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP belediye başkan adayları yerel seçim 2019 aday listesi… 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu. MHP’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ebru Leman Kalkan, Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban, Sivas belediye başkan adayı Mehmet Er, Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı aday gösterildi. 

İşte kesinleşen MHP 2019 belediye başkan adayları:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

Ebru Leman Kalkan kimdir? | Denizli MHP belediye başkan adayı Ebru Leman Kalkan oldu!

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN

Bilal Çoban kimdir? MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban oldu

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

Memet Er kimdir? MHP Sivas belediye başkan adayı Memet Er oldu

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oldu

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİ 

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACA 

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACA 

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI 

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN 

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK 

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:38
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Ardahan
  5. Bartın
  6. Kırıkkale
  7. Karaman
  8. Sivas
  9. Samsun
  10. Ordu
  11. Kahramanmaraş
  12. Manisa
  13. Konya
  14. Kırşehir
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Elazığ
  19. Çankırı
  20. Çanakkale
  21. Burdur
  22. Balıkesir
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Afyon
  26. Adana
  27. MHP belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu
  28. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman kalkan
  29. Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan er

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