Ümmet Akın kimdir? MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Ümmet Akın oldu | MHP yerel seçim 2019 adayları

MHP 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. MHP, Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, MHP, Aydın'da Germencik Belediye Başkanı Ümmet Aydın'la seçime gireceğini açıkladı.

MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olmuştu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın, MHP Genel Merkezine sunduğu isim Prof.Dr. Serdar Sevimli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu

Ümmet Akın kimdir?

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümmet Aydın kimdir? 27 Kasım 1968 tarihinde Ortaklar Aydın'da dünyaya gelen Ümmet Akın, iyi derecede İngilizce, giriş seviyesinde Almanca biliyor. Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Akın, 2005-2009 yılları arasında Ortaklar Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde topladığı yaklaşık %60 oy oranı ile Ortaklar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etme başarısını elde etti. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Germencik Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ümmet Akın %40.3'lük oy oranı ile sandıktan 1. çıkarak Germencik Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerde MHP'nin belediye başkan adayları açıklandı