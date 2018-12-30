MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı.

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30 Aralık 2018 Pazar 16:37
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:37
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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