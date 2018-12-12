MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

2019 MHP Antalya belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? MHP Antalya belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ediyor. AK Parti ile ittifak yapan MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? MHP Alanya, Akseki, Finike, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Aksu belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi.

MHP Antalya belediye başkan adayları kim oldu?

MHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmazken, MHP Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücle, MHP Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu oldu. MHP Manisa belediye başkan adayı ile MHP Manisa ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Antalya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

Alanya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 33

CHP % 23

Finike yerel seçim 2014 sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 28

CHP % 18

Kaş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 31

MHP % 30

Kemer belediye seçim sonuçları

MHP % 42

AK Parti % 33

CHP % 14

BBP % 5

Kepez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 28

CHP % 22

HDP % 6

Manavgat belediye seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 33

MHP % 23

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019