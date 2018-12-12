0553 313 94 23

MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

2019 MHP Antalya belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? MHP Antalya belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ediyor. AK Parti ile ittifak yapan MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? MHP Alanya, Akseki, Finike, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Aksu belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

2019 MHP Antalya belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? MHP Antalya belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ediyor. AK Parti ile ittifak yapan MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? MHP Alanya, Akseki, Finike, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Aksu belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi.

MHP Antalya belediye başkan adayları kim oldu?

MHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmazken, MHP Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücle, MHP Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu oldu. MHP Manisa belediye başkan adayı ile MHP Manisa ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. 

Antalya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3 

Alanya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 33

CHP % 23

Finike yerel seçim 2014 sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 28

CHP % 18

Kaş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 31

MHP % 30

Kemer belediye seçim sonuçları 

MHP % 42

AK Parti % 33 

CHP % 14 

BBP % 5

Kepez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 28 

CHP % 22

HDP % 6

Manavgat belediye seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 33

MHP % 23

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  1. Manisa
  2. Kütahya
  3. Mersin
  4. Giresun
  5. Erzincan
  6. Çankırı
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. Adana
  10. mhp antalya belediye başkan adayları 2019
  11. mhp antalya ilçe belediye başkan adayları
  12. antalya mhp ilçe belediye başkan adayları 2019
  13. mhp manavgat belediye başkan adayı
  14. mhp kepez belediye başkan adayı 2019
  15. mhp kemer belediye başkan adayı 2019
  16. mhp alanya belediye başkan adayı 2019
  17. mhp finike belediye başkan adayı 2019

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele..
    2. İstanbul'da kar tedbirleri
    3. Tarihi eser ve gök taşı satmaya..
    4. Erzurum'da terör operasyonu
    5. Kışın sıcak suyu severiz ama, çok..
    6. Boluspor, Altınordu maçına odaklandı
    7. Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup..
    8. ENCoin, kart puanını uçak biletine..
    9. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup..
    10. Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan..
    11. Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel..
    12. FETÖ sanığına hapis cezası
    13. Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    14. Türk Kızılayı Derneği: "Milletimiz ve..
    15. Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki..
    16. ByLock kullanıcısı sanık,..
    17. Uludağ'da kar kalınlığı 44 santime..
    18. HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis
    19. Tabutları parçalayan babanın gerekçesi..
    20. Kıl dönmesi tam dert
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?