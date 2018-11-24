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MHP Antalya İl Başkanlığı binası Bahçeli'nin katılımıyla açıldı

Antalya'da temaslarını sürdüren Devlet Bahçeli, partisinin Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
MHP Antalya İl Başkanlığı binası Bahçeli'nin katılımıyla açıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi.

Dualar eşliğinde açıldı

Antalya'da temaslarını sürdüren Devlet Bahçeli, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Belek'te bir otelde yapılan İl başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katıldı. Bahçeli, ardından Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan MHP Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. 'Hareketin lideri' sloganlarıyla kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle dualar eşliğinde, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle bir araya gelen Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Bahçeli, açılışın ardından Belek'e hareket etti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
  1. Sakarya
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Devlet Bahçeli
  4. İl başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı
  5. MHP Antalya İl Başkanlığı binası
  6. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan
  7. İl Başkanı Mustafa Aksoy
  8. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

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