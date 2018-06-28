MHP'den flaş karar! AK Parti'nin adayını destekleyecek
MHP, aday göstermeyecek! MHP, Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayını destekleyecek28 Haziran 2018 Perşembe 19:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.
Kalaycı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.
İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.
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