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MHP'den flaş karar! AK Parti'nin adayını destekleyecek

MHP, aday göstermeyecek! MHP, Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayını destekleyecek

28 Haziran 2018 Perşembe 19:47
MHP'den flaş karar! AK Parti'nin adayını destekleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.

Kalaycı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 19:47
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  • Emirhan canimEmirhan canim8 sa önce
    BUNLAR CUMHURBASKANI ADAYI CIKARAMADILAR MECLIS BASKANI NADIL CIKARSINLAR CIKARSALARDI ZATEN KAZANAMAZ OYLE BIR HEDEFLERIDE YOK ZATEN EN IYISI PARMAK KALDIR INDIR GELSIN MAASLAR OHHH NE ALAAA
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