MHP af teklifini geri mi çekecek? Bahçeli’den son dakika af açıklamaı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın af konusundaki eleştirilerinden sonra MHP verdiği af teklifini geri mi çekecek sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Partisinin af teklifine ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Bahçeli, af konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Bahçeli, af teklifini geri mi çekileceğini açıkladı? Bahçeli af için ne dedi? İşte MHP’nin af teklifinde son durum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın af teklifine ilişkin eleştiri yaklaşımı sonrası MHP’nin af konusundaki tutumunun ne olacağı merak konusuydu. Bahçeli Bahçeli af tartışmalarına ilişkin ise ''Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok'' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli’nin af konusundaki son açıklamaları: “24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibariyle bir af değildir. bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifidir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok. Konuşmayalım mı düşünmeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevinde bulunanlar insan değil mi? Onların hayata dönme hakları yok mu? Alayını birden fırınlara atıp yakalım mı? Bunları topluma kazandırmak için siyaset sorumluluk almasın mı? Uyuşturucu ile MHP'nin ismini yan yana getirmek cehalet değilse cinayettir. Uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur. Ne bekleniyor kader kurbanlarından? Hadi baronların yakasından tutalım.''