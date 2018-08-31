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MHP af konusunda ısrarlı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı “Af gündemimizde yok” açıklaması, MHP tarafından dikkatle izlendi. MHP'nin, af teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:44
MHP af konusunda ısrarlı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kulislerinde af teklifinin gündeme gelme gerekçelerine bir kez daha vurgu yapılıyor. Cezaevlerindeki kapasite sorunu ile tutuklu ve hükümlü sayısına işaret ediliyor. Koğuşlarda nöbetleşe uyuma ve insan haklarına aykırı şartlara dikkat çekiliyor.

Öte yandan cezaevinde 200 bine yakın adli suçlunun terör örgütlerinin etkisi altına girerek, 'isyan' başta olmak üzere devleti zora düşürecek olaylar çıkarabileceği ihtimaline vurgu yapılıyor. "Kader mahkumlarının" topluma kazandırılması ve toplumdaki bu beklentinin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal medyadaki tartışma ve yürütülen kampanyalar da yakından izleniyor. Bu talepleri dikkate alan MHP, AK Parti ve diğer muhalefet partileriyle de görüşerek af teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.

MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini dile getiriyor.

Halkın taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini savunan MHP, diğer partilerin de belli bir noktaya geleceğine, toplumsal barışa katkı vermekten kaçınmayacağına inanıyor.

'KENDİ TAKDİRLERİ'

Bahçeli'nin af düzenlemesinden vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağını, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi sonuna kadar, aynı kararlılıkla takibini yapacaklarını dile getirdiği öğrenildi. MHP'nin milletvekili sayısının 50 olduğunu ve yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Bahçeli'nin, AK Parti'nin tutumunu ise, "kendi takdirleri" diye değerlendirdiği bildirildi. Bahçeli'nin, "Af konusu toplumsal bir ihtiyaç haline geldi. Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez" şeklinde değerlendirdiği ifade edildi.

MHP yönetimi, af teklifini olgunlaştırdıktan sonra Bahçeli'ye sunacak ve son şeklini bu aşamadan sonra verecek. Ardından AK Parti ve diğer partilerle temasa geçecek olan MHP, bir ilerleme kaydedilsin veya edilmesin teklifi TBMM Başkanlığı'na sunacak.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:44
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