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MHP 402 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı- Açıklanan listede, partinin Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis ve Düzce belediye başkan adayları yer aldı

30 Aralık 2018 Pazar 17:26
MHP 402 belediye başkan adayını daha açıkladı

ANKARA (AA) - MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Aday listesinin, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis ve Düzce olmak üzere 15 ilin yer aldığı 402 belediye başkan adayı açıklandı.

MHP'nin belirlediği il belediye başkan adayları şöyle:

"Adıyaman Rıfat Erdem, Ağrı Servet Al, Artvin Mustafa Polat, Bolu İbrahim Doğan, Hakkari Nevzat Doğan, Muş Şerefettin Yatci, Siirt Muzaffer Furat, Sinop Hasan Demir, Tokat Adnan Özmen, Tunceli Mücella Saler, Uşak Muhammet Fatih Erdoğan, Batman Hayrettin Bektaş, Şırnak Bahar Cavlak, Kilis Ömer Yabancı, Düzce Erdoğan Bıyık."

İlan edilen listede, 3 büyükşehir ilçe, 190 ilçe, 194 belde belediye başkan adayı yer aldı. Büyükşehir ilçe belediye başkan adayları ise İstanbul Beşiktaş Serkan Toper, İstanbul Maltepe Ahmet Baykan, İstanbul Silivri Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

MHP daha önce de 3'ü büyükşehir, 31'i il, 22'si büyükşehir ilçe, 117'si ilçe ve 75'i belde olmak üzere 248 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:26
  1. 15 il
  2. Belediye Başkan adayı
  3. belediye başkan adayları
  4. MHP
  5. Sadir Durmaz

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