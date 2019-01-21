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MHP, 200 belediye başkan adayını daha belirledi

MHP'nin, Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illeri ve 70 merkez ilçe, 55 ilçe ile 71 belde için belediye başkan adayları belirlendi

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
MHP, 200 belediye başkan adayını daha belirledi

ANKARA (AA) - MHP'nin Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli illeri ve 70 merkez ilçe, 54 ilçe ile 70 belde için belediye başkan adayları belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kesinleşen listeye göre, 4'ü il, 70'i merkez ilçe, 55'i ilçe ve 71'i belde olmak üzere 200 belediye başkan adayı belirlendi. İl bazında Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin ve Kırklareli'de Derya Bulut belediye başkan adayı olarak açıklandı.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
  1. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri
  2. belediye başkan adayları
  3. MHP
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz

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