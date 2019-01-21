MHP, 4’ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi, (MHP) 4’ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının isimlerini açıladı. 4 il olmak üzere toplamda 200 adayın ismi belirlendi. Buna göre Burdur Belediye Başkan adayı Uğur Şen, Çanakkale Belediye Başkan adayı Hakan Pınar, Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut olarak belirlendi. Ayrıca 72 beldenin de adayları belirlendi.

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