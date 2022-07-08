MHK yeni başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik hayatı kariyeri:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti. Peki Sabri Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sabri Çelik'in asıl mesleği nedir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanını açıkladı. MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi. Bu haberin ardından Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı merak edildi.
Merkez Hakem Kurulu üyeleri kimler?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti. Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
2. MURAT ILGAZ
3. AYNUR AYSUN AKAR
4. BAKİ TUNCAY AKKIN
5. AHMET İBANOĞLU
6. AYTEKİN DURMAZ
7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
8. İSMAİL KÖSE
9. BÜLENT GÖKÇÜ
Sabri Çelik kimdir?
Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi.
Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı. Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.