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MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Başkanı Fatih Avcu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Basın İlan Kurumu(BİK) Malatya Şube Müdürlüğüne atanan Yaşar Kuru’yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20
MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Başkanı Fatih Avcu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Basın İlan Kurumu(BİK) Malatya Şube Müdürlüğüne atanan Yaşar Kuru’yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Ziyarette konuşan MGTC Başkanı Fatih Avcı “İnşallah Malatya Basınına kendisinin de görev yaptığı süre içerisinde hayırlı hizmetleri olur. Anadolu basını çok ciddi anlamda ilan sorunu yaşıyor. Dolayısıyla BİK Müdürlüklerinin kaderi ile, yerel gazetelerin kaderi aşağı yukarı aynı. Gazetelerin ilanları düştüğü gibi BİK müdürlüklerinin de gelirleri düşüyor. Maalesef bazı illerde kapanmalara, bazı illerde ise birleştirmelere gidildi. Ama Malatya’mız çok şükür şuan ayakta. Bizim temennimiz, hem hükümetimizden, devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarından, ilanların kesinlikle yerel gazetelerin hayatta kalması için, gazetelerin üzerinden yayınlanması. Çünkü, bu vesile ile gazetelerimizin gelirleri de düşmemiş olacak. Malatya’mızda ortalama 50-60 bin lira ilan geliri olan gazetelerimizin, bugün 15-20 bine kadar ilan gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz” dedi.


Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru ise, "Ziyaretten için teşekkür ediyorum. Kastamonu Şube Müdürü iken 15 Haziran itibariyle Malatya’ya atandım. Kastamonu ve Malatya’nın birçok noktada benzerlikleri var. Milli Mücadele döneminde hiç işgal edilmemiş iki ilimiz. Biz basın sektöründe aynı gemideyiz, birlikteyiz, 1961 yılından bu yana yazılı basına destek veren bir kurumuz. Adil bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 201 yılında kurulan Malatya Şube’mizde de kesinlikle adil, şeffaf, eşit bir şekilde kontenjana göre resmi ilan dağıtımı yapılıyor. Son yıllarda resmi ilanların azalmasıyla ilgili başkanımızın söylediğine katılıyorum. Bu anlamda Malatya’da hep birlikte bu süreci yetkili organlarla görüşerek sonuç alacağımızı düşünüyorum. Belediye meclis kararlarının gazetede yer alma olayı tabi yönetmelikle ilgili bir şey var mı bilemiyorum. Başkanlarımızla görüşüp bunun Malatya’mızda uygulanmasını isteriz. Kurum olarak herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bir yandan resmi ilanlarımızı dağıtırken, diğer yandan gazetelerimize yarayabilecek projeler, geziler değişim programları yapmaya, gazetecilerimizin değerlendirmeleri için fırsat sunmayı planlıyoruz. Daha neler yapabiliriz? Sektörümüzün sorunlarını hangi ölçüde giderebiliriz bunun derdine düşeceğiz. Görev yaptığımız süre içerisinde Malatya basınına katkımız olursa, çok mutlu olacağız. Cemiyetlerimiz sanıyorum birden fazla. Fazla olması eleştiri bakmak değil, sektör sorunu olduğunda bir araya gelmesi bir arada hareket etmesi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20
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