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Yarınki MGK'da kritik konular masaya yatırılacak

Milli Güvenlik Kurulunun yarınki toplantısında kritik konular masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının önemli gündemi S-400 savunma sistemleri üzerinden ABD ile yaşanan gerilim olacak. S-400’lerin önümüzdeki ay Türkiye’ye teslimi planlanıyor. Kurul, ABD’nin yaptırım tehditlerini masaya yatıracak.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:25
Yarınki MGK'da kritik konular masaya yatırılacak

Milli Güvenlik Kurulu mayıs ayı toplantısı kritik bir ana gündem maddesiyle toplanacak. Yarın yapılacak toplantıda, S-400 savunma sistemi ve buna karşı çıkan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. MGK’nın gündeminde Türkiye’nin iç ve dış güvenlik konuları, uluslararası ilişkiler, Hakurk’a yönelik Pençe Operasyonu ile sürdürülen terörle mücadele ve yaklaşan İstanbul seçimiyle ilgili önlemler olacak.

Başta Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim MGK’nın en önemli konuları arasında yer alacak. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. MGK’da, S-400’lerin Türkiye’ye gelmesinin ardından S-400’e karşı olan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

Akar’dan bilgilendirme

Toplantıda Suriye’de yaşanan gelişmeler de ele alınacak. İdlib’de artan rejim saldırıları masaya yatırılacak. Sınırımızda yaşanan saldırıların Türkiye’ye yansımaları, İdlib’den olası göç dalgası değerlendirilecek. Uluslararası temaslar da kurulun gündeminde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile askeri temaslar hakkında bilgi verecek. NATO Genelkurmay Başkanları toplantısından dönen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de müzakereler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Doğu Akdeniz gerilimi

Kurulun bir diğer önemli gündem maddesi Meclis’te görüşülen yeni askerlik sistemi. Yeni askerlik sistemi kamuoyunda tartışılmış, eleştiriler gündeme gelmişti. Tüm bu tartışma ve eleştiriler detaylı bir şekilde ele alınacak.

Doğu Akdeniz’de son dönemlerde yükselen tansiyon da MGK’nın konu başlıkları arasında. Akdeniz’de enerji kaynağı arama ve sondaj faaliyetleri, ülkelerin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilaflar görüşülecek.

Terörle mücadelede

MGK, terörle mücadelede gelinen noktayı da ele alacak. TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Operasyonu masaya yatırılacak. 23 Haziran’daki İstanbul seçimleri de değerlendirilecek. Seçim güvenliği ve alınacak önlemler konuşulacak.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:24
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. TERÖR
  4. MGK
  5. Milli Güvenlik Kurulu

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