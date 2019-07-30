MGK toplantısı sonrası açıklama! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 6 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

MGK bildirisinden satırbaşları: Terörle mcüadele iç ve dış gelişmeler ile Pençe harekatları ele alındı. Pençe 1 ve Pençe 2 harekatları başarıyla sürüyor. Pençe Harekatları bölge tamamen temizlenene kadar devam edecek. Sınır güvenliği çerçevesinde barış koridorunun inşası için kararlılık teyit edildi. Ayrıntılar geliyor...

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