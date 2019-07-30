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MGK toplantısı sonrası açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 6 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 22:00
MGK toplantısı sonrası açıklama!

MGK bildirisinden satırbaşları:

Terörle mcüadele iç ve dış gelişmeler ile Pençe harekatları ele alındı.

Pençe 1 ve Pençe 2 harekatları başarıyla sürüyor. Pençe Harekatları bölge tamamen temizlenene kadar devam edecek.

Sınır güvenliği çerçevesinde barış koridorunun inşası için kararlılık teyit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 22:00
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