MGK toplantısı sonrası açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 6 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.30 Temmuz 2019 Salı 22:00
MGK bildirisinden satırbaşları:
Terörle mcüadele iç ve dış gelişmeler ile Pençe harekatları ele alındı.
Pençe 1 ve Pençe 2 harekatları başarıyla sürüyor. Pençe Harekatları bölge tamamen temizlenene kadar devam edecek.
Sınır güvenliği çerçevesinde barış koridorunun inşası için kararlılık teyit edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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