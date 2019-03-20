MGK toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 buçuk saat sürdü. Açıklama bekleniyor.

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