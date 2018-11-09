Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği-MGK personel alım başvuruları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Peki MGK uzman yardımcısı alımları ne zaman? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcısı başvuruları ve başvuru şartları nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacağı bildirildi. Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) P8, P11, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

MGK uzman yardımcılığı alım başvuruları ne zaman?

Öte yandan adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor. Sözlü sınav başvuruları 19 Kasım Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.