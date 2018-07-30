Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi! ABD'ye sert tepki: Tehdit dili...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk MGK toplantısı saat 15.35’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yeni sistemin ilk MGK’sında birçok ilk gerçekleşti.

5,5 saat süren toplantı sona erdi.

Daha önceki toplantılara Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak toplantıda yer aldı. 30 Mayıs'taki son MGK’da Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla yer alan Hulusi Akar ise, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaki yerini aldı.



Akar'ın halefi, Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıya bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldı.

Son atamalardan sonra kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer aldı.

ABD'YE SERT TEPKİ

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.