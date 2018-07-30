0553 313 94 23

Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi! ABD'ye sert tepki: Tehdit dili...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Münbiç yol haritası çerçevesinde bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen bağımsız devriye faaliyetleri masaya yatırıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:16
Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi! ABD'ye sert tepki: Tehdit dili...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk MGK toplantısı saat 15.35’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yeni sistemin ilk MGK’sında birçok ilk gerçekleşti.

5,5 saat süren toplantı sona erdi. 

Daha önceki toplantılara Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak toplantıda yer aldı. 30 Mayıs'taki son MGK’da Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla yer alan Hulusi Akar ise, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaki yerini aldı.

Akar'ın halefi, Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıya bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldı.

Son atamalardan sonra kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer aldı.

ABD'YE SERT TEPKİ

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:16
  1. MGK
  2. son dakika
  3. Yeni sistemin ilk MGK
  4. sonuç bildirisi
  5. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe girişimine TSK müdahale etti!
    1. Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe..
    2. MGK bildirisinde ABD'ye sert tepki:..
    3. İnce'den imza açıklaması: İtibar etmeyin
    4. Türkiye'den sert tepki: Haddinizi..
    5. Karabük'te trafik kazası! 3'ü çocuk 8..
    6. Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi!
    7. Bartın'ın tarihi yapılarından Arap Camii
    8. Akit'in haberinin ardından Adnan..
    9. Kalp krizi geçiren AK Partili..
    10. Bartın Semt Pazarı'ndan kareler
    11. Avrupa'nın 'yeni kana' ihtiyacı var
    12. Sade bir başyapıt: Hacı Mehmet Camii
    13. “AB’yi Almanya ve Fransa yönetemez”
    14. Yunanistan'da halk hükümete tepkili!
    15. Akit sordu, vatandaşlar cevapladı:..
    16. Pamukkale'deki "cehennem kapısı"..
    17. Meclis Başkanı Yıldırım'a sürpriz..
    18. Fanus içinde bir cennet: Kekova
    19. Nepal'i doğal afet vurdu! 3,5 ayda 455..
    20. Turizm cenneti Muğla
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?