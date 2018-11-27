MGK bildirisi: "Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı"

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27 Kasım 2018 Salı 21:21
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 21:21
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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