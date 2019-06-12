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MGC’den yargı reformu açıklaması

Yargı Reformu Paketi’nin basın sektörüne olan etkisine değinen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:54
MGC’den yargı reformu açıklaması

Yargı Reformu Paketi’nin basın sektörüne olan etkisine değinen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak” dedi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MGC Başkanı Haydar Karaduman, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis Gündemine gelecek olan Yargı Reformu Paketinin, basın sektöründe önemli değişiklikler getireceğini anımsattı.


Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile verilen resmi ilanların, yazılı basının adeta can suyu niteliğinde olduğunu dile getiren Karaduman, “Ancak, yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeni uygulamada kalkacağını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Değişikliğin kamuoyuna aktarıldığı şekliyle gerçekleşmesi halinde yazılı basınımızın can damarı tehdit altına girecektir. Halen icra-iflas ilanları resmi ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir pay tutmaktadır. Döviz kurundaki artışların da baskısı ile son bir yılda girdilerimizde yüzde 100’e yakın artış meydana gelmiştir. Buna karşın reklam gelirleri daralmış, resmi ilan gelirlerinde ise düşüş meydana gelmiştir. Sektörümüz milli güvenlik, ulaştırma-haberleşme, eğitim gibi bir kamu görev alanıdır. Tüm dünyada kitle iletişim sektörü kamu tarafından desteklenen, kamu yararına hizmeti için özgürlük imkanı açılan özel bir alandır. Uluslararası ideolojiler, bölücü akımlar, çıkar ve baskı gruplarının etkilerinden bağımsız özgür bir yayıncılık için Türkiye özgün bir çözüm üretmiş ve resmi ilan ve reklamlar sistemini başarı ile sürdüre gelmiştir. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine yargı ilanlarını topyekun ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır” ifadelerine yer verdi.


Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde sektörde ciddi oranda işsizliğin artacağına dikkat çeken Karaduman, “Eminiz ki bu yaklaşım meseleyi tek boyutlu ele almaktan uzak, tüm yönleri ile ortaya koyan, Adalet Bürokrasisi’nin beklentilerine de cevap verebilecek her şeyden önemlisi demokrasimizin sağlıklı işlemesine hizmet edecek, basın sektörünü kamu hizmeti üretecek şekilde yaşatacak bir yaklaşımdır. Ülkemizin geleceği için yapılacak her türlü çalışmanın yanında olacağımızı özellikle vurgulamak isteriz” İfadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:54
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