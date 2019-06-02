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MGC üyeleri iftarda buluştu

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, yargı reformupaketinde yer alan icra ilanlarıyla ilgili yeni düzenlemenin yerel basını tamamen yokedeceğine dikkat çekerek, bu vahim yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 12:23
MGC üyeleri iftarda buluştu

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, yargı reformupaketinde yer alan icra ilanlarıyla ilgili yeni düzenlemenin yerel basını tamamen yokedeceğine dikkat çekerek, bu vahim yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.


MGC üyeleri, geleneksel iftar programında bir araya geldi. Mersin BüyükşehirBelediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in de katıldığı iftarprogramında konuşan Demirtaş, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmaruhunun öne çıktığı günler olduğunu söyledi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleriiftar programını, önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek devam ettireceklerinikaydeden Demirtaş, üyelerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı.


Konuşmasında yargı reformu paketine de değinen Demirtaş, resmi ilan statüsündeolan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeniuygulamada kalkacağını, bunun da Anadolu basınına büyük darbe vuracağını söyledi.


"Bu vahim yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulunuyoruz"


"Ülkenin bir yargı reformuna ihtiyaç duyduğu gerçektir" diyen Demirtaş, şöyle devametti; "Bireysel hak ve özgürlükler, halkın haber alma hürriyeti, toplumun adalete vedolayısıyla devlete olan güvenini yeniden tesis edecek düzenlemeler zaruridir vedesteklenmelidir. Nitekim Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak, evrensel hukuknormlarının ülkemizde uygulanır hale gelmesini her zaman savunmaktayız. Ancakreform paketi kapsamında yer aldığını öğrendiğimiz bir husus, demokrasinin olmazsaolmazı yerel basını tamamen yok edecek bir nitelik taşımaktadır. Yeni düzenleme buşekliyle yasalaşırsa, bundan böyle icra ilanlarının mahalli gazetelerde yer almazorunluluğu ortadan kalkacaktır. Bu durum, pek çok kazanımını zaten yitiren Anadolubasını için önemli bir gelir kaynağının daha kesilmesi anlamına gelecek ve kapısınabir bir kilit vurmaya başlayan yerel gazete işletmeleri, tamamen yok olma tehlikesiylekarşı karşıya kalacaktır. Hakkın, hukukun ve doğruların yanında olan Anadolu basını,ülkemizin sağduyu sesidir. Bu sesin kısılması, halkın haber alma hakkının da sekteyeuğratılması anlamına gelecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, siyasiparti genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, siyasi parti grup başkanlarımıza,milletvekillerimize ve devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bu kurumlarınyöneticilerine, bu vahim yanlıştan dönülmesi için MGC olarak çağrıda bulunuyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:23
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