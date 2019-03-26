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MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği MFÖ sevilen şarkılarını başkentlilerle beraber seslendirdi

26 Mart 2019 Salı 23:29
MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

ANKARA (AA) - Mazhar-Fuat-Özkan Grubu başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, MFÖ'ye Turhan Yükseler şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik etti.

Mazhar Alanson, Ankara'da olmaktan ve CSO ile sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, "Ali Desidero", "Ele Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Sarı Laleler" gibi sevilen şarkılarını seyirci ile beraber seslendirdi.

- "İki marka Ankaralı müzikseverlere özel bir gece yaşattı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, CSO'nun Türk müzik tarihi açısından önemine değindi.

MFÖ ve CSO'nun müzik tarihinin klasikleri arasına girdiğini belirten Tokaç, "İki markanın birleşmesiyle Ankaralı müzikseverler özel bir gece yaşadı." dedi.

Başkentlilerin konsere yoğun ilgi gösterdiğini ve tüm biletlerin satıldığını aktaran Tokaç, "Sanatın daha geniş kitlelerle buluşması için elimizden gelen her türlü organizasyon ve planlamayı yapacağız." diye konuştu.

Konseri izleyenler arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:29
  1. CSO ile müzik şöleni yaşattı
  2. konser
  3. kültür bakanlığı
  4. MFÖ

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