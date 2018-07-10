Mezunlarını uğurladılar sıra yeni öğrencilerde

Bazısı bir şehir nüfusuna eşit olan üniversitelerdeki mezuniyet heyecanında sona yaklaşılırken, bu yıl iş hayatına atılacak mezunlar planlarını bir bir uygulamaya başladı. Ön lisans ve lisans öğrencilerini uğurlayan okul yönetimleri ise tatil nedir bilmeden aday öğrenciler için yapacakları tanıtım faaliyetlerine odaklandı.

Her mezun için hayatın yeni başladığı bugünlerin unutulmaz anlarından olan mezuniyet törenleri üniversitelerin organize ettiği mekânlarda akademisyenlerle ailelerin katılımıyla gerçekleşiyor. Son bir ayda öğrencilerini uğurlayan 150’nin üzerindeki üniversite yönetimlerinin verdiği mesajlar ise gençlerin iş hayatına atılmalarında yön verecek ifadelerle doluydu. İşte öne çıkan mezuniyet törenleri ve verilen mesajlar:

MEDİPOL 12 BİN ÖĞRENCİSİNİ UĞURLADI

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin mezunlar için organize ettiği törenler üç gün sürdü. Bu yıl, 12 fakülteden yaklaşık yedi bin öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

Törende öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Eğitim sadece öğrenci ile hocası arasında geçen bir süreç değil. Burada en başta öğrencilerimizin ebeveynlerini, ailelerini kutluyorum. Son 10-15 yılda hepimizin hayatına tesir eden sağlıktaki hızlı dönüşümde görev yapacak genç bir ordu yetiştirmenin gurunu yaşıyorum. Onlardan bir kısmı gelecekte ülkemizin lider kadrolarında görev yapacak. 5-6 yıllık eğitim hayatınızı bugün geride bırakıyorsunuz. Ancak bu, hayat imtihanı içinde çok küçük bir şey. Asıl büyük sınav olan hayat sınavınız yeni başlıyor. Bu sınavda hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BEZMİALEM’DE GELECEK BUGÜN BİRLİKTE BAŞLIYOR

Akademik dünyamıza Türkiye’nin ilk sağlık üniversitesi olarak kazandırılan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde bu yıl mezuniyet töreni dün tıp fakültesi öğrencileri için düzenlenen törenle başladı. 13 Temmuz günü sona erecek olan programda eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık hizmetleri MYO öğrencileri aynı heyecanı yaşayacak. 2010 yılında 5 program ve 139 öğrenciyle yola koyulan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi yıldan yıla artan öğrenci sayısı, ön lisans ve lisans programlarının yanı sıra uluslararası eğitim işbirlikleri ile bilime katkı sağlıyor.

Üniversite son başarısını yine uluslararası platformda elde etti. 2017- 2018 URAP sıralamasında Dünya’daki ilk 1000 tıp fakültesi arasında yer alarak Türk akademi dünyasının gurur kaynağı oldu. Türkiye’den sıralamaya giren 27 tıp fakültesi arasında 11. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında sağlık alanında 773. üniversite olarak uluslararası platformda yerini aldı.

3 BİN 464 YEDİTEPELİ AYNI HEYECANI YAŞADI

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği mezuniyet törenlerinde 3 bin 464 mezununu uğurladı. 13 fakülte ve enstitülerden mezun olanlardan dereceye giren öğrencilere plaketleri, 7 Temmuz Cumartesi akşamı yapılan törende takdim edildi. Törene, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Mütevelli Heyeti üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan ile fakülte dekanları ve bölüm başkanları da katıldı.

TİCARETLİLERE YENİ MÜJDELER

Akademik hayatına 2001 yılında başlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bu yılki mezuniyet töreni İTO’ya ait Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirildi. Derslerini başarıyla tamamlayıp mezuniyet aşamasına gelen altı fakülteden 825 öğrenci törende kep atarak, yeni ufuklara yelken açtı. Sınavları devam edenlerle birlikte bu yıl mezun olma aşamasına gelen öğrenci sayısı ise 1200’ü bulacak. 7 saat süren törende müjdeli haberler de verildi.

Üniversiteyi ilk üç dereceyle bitirenler tamamı yabancı öğrencilerden oluştu. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden Endonezyalı Vera Febrina Harludi birinci, İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Makedonyalı Zulejha İmerovska ikinci, İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden Ganalı Baba Osman Bukari de üçüncü oldular. İlk üç dereceye girenlerin başarı plaketlerini, İTO Meclis Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren verdi. Prof. Dr. Nazım Ekren üniversiteyi ilk üç sırada bitirenlerin yabancı öğrenciler olmasını, “Mezunlarımız arasında 61 yabancı uyruklu öğrenci var. 10 yabancı öğrencimiz dereceyle mezun oldu. Bu öğrencilerimizin dereceyle mezun olması üniversitemizin bilgi birikiminin ve tecrübesinin uluslararasılaştığının önemli bir göstergesi” sözleriyle açıkladı.

‘’YENİ GİRİŞİMCİLER YETİŞTİRİYORUZ’’

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, mezuniyet törenindeki konuşmasında üniversitenin ‘’girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesine’’ vurgu yaptı. Ekren mezun öğrencilerden üniversite ile bağlarını sürdürmelerini istedi.

AVDAGİÇ MÜJDELER VERDİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 1970 yılından itibaren İTO’ya ev sahipliği yapan ve şu an restorasyon aşamasında olan Eminönü’ndeki bina, yeniden üniversiteye tahsis edildiği müjdesini verdi.

ORAN: BÜYÜK VE İDDİALI HAYALLER KURUN

İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ise mezun öğrencilerden hayal kurmalarını istedi. Oran, ‘’Hayalleriniz amaca, amaçlarınız başarıya dönüşür. Bugün düşlediğiniz şeyler yarın bir bakıvermişsiniz sizin hayatınız olmuş’’ dedi. Oran, öğrencilere, ‘’Kurduğunuz hayallere ve ülkemizin geleceğine sımsıkı sarılın. Ülkeniz, aileniz, üniversiteniz ve siz bir bütünsünüz. Biz sizlere güveniyoruz. Size inanıyoruz’’ diye seslendi.

SABANCI VERDİĞİ EĞİTİME GÜVENİYOR

Sabancı Üniversitesi’nde haziran ayında düzenlenen mezuniyet töreninde lisansüstünde 19. dönem, lisans programlarında 16. dönem mezunları verildi. 26 ülkeden, lisans ve lisans üstü olmak üzere bin 200 öğrenci mezun oldu. Törende, fakülte birincilik ödülleri de sahiplerini buldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Mehmet Oğuz Gök, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Ebrar Nefes, Yönetim Bilimleri Fakültesi birincisi ise Alexander Gruber oldu. Törende, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Zehra Sayers’in yanı sıra, lisansüstü mezunları adına Ebru Demir, lisans mezunları adına Selin Onat ile Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Zeynep Bahar Çelik birer konuşma yaptı.

SAKIP AĞAYI DA ANDI

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’na teşekkürlerini sunarak, 1974 yılında, tüm mal varlığını bağışlayıp Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağlayan Sadıka Sabancı’yı da vefatının 30.yılında andı. Sabancı, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının ancak, iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerle olacağına yürekten inanan, üniversitenin kurulmasını sağlayan, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’yı da rahmet ve şükran ile andı. Sabancı Üniversitesi kurulurken bir dünya üniversitesi kurma hayaliyle yola çıktıklarını belirten Sabancı, uluslararası yeri ve saygınlığı olan, kabul gören bir akademik yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sabancı, üniversitenin global sıralamalarda kendine yer edinen bir kurum haline geldiğine vurguladı. Sabancı, bu vizyonun en önemli çıktılarından biri olarak Sakıp Sabancı ismine çok yakıştığına inandıkları, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’ni bu sene New York’ta açtıklarını hatırlattı.

FSM’DE 5. DÖNEM GURURU

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2017-2018 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 963 öğrencisini 5. Dönem Mezuniyet Töreni’nde “yarına” uğurladı. Lisans ve ön lisans eğitiminin verildiği 21 bölümün mezunları üniversite yaşamının en heyecanlı en coşkulu gününe aileleriyle birlikte katıldı. Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticileri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mensupları, İstanbul il protokolü ve misafir üniversitelerin rektörlerinin katıldığı 2018 Mezuniyet Töreninde verilen mesajlar da umut ve moral doluydu.

MEZUNLARIMIZ İLE GURURLUYUZ

Her mezuniyet töreninde kendisini huzurlu, heyecanlı ve umutlu hissettiğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, 128 öğrenci mezun ederek başladıkları yolculukta bugün binlere yaklaşan bir mevcudu mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Duman, “Geçmiş dönemdeki mezunlarımızın da takibini yapıyoruz, önemli görevlerde yer aldıklarını, girdikleri sınavlarda başarı gösterdiklerini biliyoruz. Bu başarılarının artarak devam edeceğini ümit ediyorum” dedi.