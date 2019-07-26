Mezunları ile gurur duyan üniversiteler

Kolaylıkla iş bulmanın anahtarı benim’ diyebilecek üniversite sayısı maalesef oldukça az. Her yıl yapılan tanıtım faaliyetlerinde rehberlik uzmanlarına ve akademisyenlere sorulan ‘’mezunları kolay iş buluyor mu?’’ sorusuna net bir şekilde cevap veren acaba kaç üniversite var? Aslında bu noktada işin yarısının öğrencinin performansına, diğer yarısının da okulun vizyon ve uluslararasılaşma sürecine bağlı olduğunu söylememiz gerekiyor.

MEZUNLARIN ÖNCELİĞİ

Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerindeki öğrenci kontenjanlarına bakıldığında, devlet üniversitesi mezunlarının sayısı oldukça fazla. Bu noktada hayata atılma ve kendi çabalarıyla ilerleme konusunda devlet üniversitesi mezunlarının daha çok çaba harcadıklarını söyleyebiliriz. Vakıf üniversitesi mezunlarından kendi aile şirketlerinde çalışmayı tercih edenlerin oranları da yüksek. Ayrıca vakıf üniversitelerinden mezun olan adayların sosyo ekonomik durumlarına bağlı olarak ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı olmak üzere yüksek lisans ve master programlarına devam etmeyi tercih etmeleri nedeniyle iş hayatına daha geç atılmaları söz konusu. Eğitim kalitesi, başarı düzeyi ve sosyal, fiziki imkânlar göz önüne alındığında vakıf üniversitelerimizin oldukça ileri seviyelerde olduğu ve dünyanın birçok sayılı üniversitesiyle yarıştığı da yadsınamaz bir gerçek. İşte her zaman mezun öğrencilerinin yanında olduğu mesajını veren üniversitelerden ve faaliyetlerinden seçtiklerimiz:

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin mezunlarıyla ilgili takip ve organizasyon süreçlerini yönetmek için Eylül 2014 yılında Medipol Mezunlar Derneği kuruldu. Dernek, Üniversitesi ile mezunlar arasında köprü kurmayı ve mezunların yaşam boyu eğitim-öğretim ve iş hayatındaki süreçlerini takip etmeyi kendisine misyon edindi. Ayrıca Üniversitemizden yeterli donanım ve iyi bir eğitimle mezun olan öğrencilerin bir kısmı (bölümlerine göre) üniversitenin hastanesi olan Bağcılar’daki Mega Hastanesi’nde stajlarını uygulamalı olarak yapabiliyor. Ayrıca stajını tamamlayan ve mezun olan başarılı öğrenciler gerek akademik gerekse ilgili idari birimlerde üniversite tarafından işe alınıyor. Üniversitenin Kavacık’taki dev yerleşkesinde konumlanan hastanesindeki istihdamda öncelik üniversitenin mezunlarına veriliyor.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Öğrencilerine kariyer planlaması ve yönlendirmesini eğitim sürecinde okuldayken yapıyor. Üsküdar Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi iş ortaklarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek öğrenci ve mezunlarımıza çok zengin imkânlar sunuyor. Birebir görüşmelerle öğrencinin potansiyelini keşfederken, mezun takip programı ile de okul sonrası mezunlarımıza destek vermeye devam ediyor. Öğrenciler, alanında uzman bir üniversitede dünya standartlarında eğitim görmenin yanında, Türkiye’nin tek özel dal hastanesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nin tecrübeli kadrosuyla tanışıyor, aynı yapı içinde staj ve kariyer fırsatına sahip oluyor. Tüm fakültelerde eğitim alan öğrenciler için grup bünyesinde staj ve iş imkânları sağlanıyor. Ayrıca hastane, poliklinik, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarımızda mezun oldukları bölüm, yetenek ve ilgi alanlarına göre kariyer seçenekleri de söz konusu.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarını da yalnız bırakmıyor. Kariyer Planlama Merkezi, iş imkânları ve kariyer planlamasında mezun öğrencilere yardımcı oluyor. Mezun tüm öğrencilere ulaşabilmek için geçtiğimiz yıllarda ‘’Seni Arıyoruz’’ projesini başlatmıştı. Mezun datası sayesinde tüm mezunlar, Kariyer Planlama Merkezi’ne ulaşan tüm iş imkânlarından anında haberdar olabiliyor. İTO üyesi olan işyerleri ve kuruluşlarda, İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunları önceliğe sahipler. Uygulamalı öğretim modeli sayesinde öğrenciler daha okurken iş imkanları bulabiliyor ya da kendi işlerini kurabiliyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi’nde, 2000 yılından bugüne kadar 10 bine yakın diploma verildi. Mezunlarının büyük bir kısmı sektörlerinde dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinde ve kendi kurdukları şirketlerde iş hayatına geçmişken, az bir kısmı da eğitimlerini, aralarında dünyanın önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu eğitim kurumlarında lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih etti. Sabancı Üniversitesi mezunlarının ilk yıl içinde bir işe veya lisansüstü eğitime yerleşme oranı ise yüzde 90’lar seviyesinde.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Öğrencilere eğitimleri süresince kariyerlerini geliştirmeleri için de destek verilen üniversitede ayrıca onların akademik ve kişisel gelişimleri takip ediliyor, kariyer günleri ve stajlarla öğrencilerin iş dünyası ile iletişim kurmaları sağlanıyor. Öğrenci ve mezunların değişik sektör ve kurumlarla bir arada olması için sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik alanda birçok etkinlik düzenleniyor. Her yıl bahara doğru yapılan ‘Kariyer Günleri’nde alanında başarılı mühendisler, hukukçular, televizyon yapımcıları, usta gazeteciler, sanatçılar, iş adamları ve yöneticiler öğrencilerle buluşuyor. Kurumlar; bünyelerindeki kariyer ve staj fırsatlarını aktarıyor. Ayrıca öğrenciler ‘Yeditepe Profesyonel’ ekibine katılarak kariyer planları ve hedefleri çerçevesinde her alanda ileri eğitimler alabiliyor.