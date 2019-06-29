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Mezuniyetten dönerken kazada ölen aynı aileden 2’si defnedildi

Kızlarının mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden2’sinin cenazesimorgdan alınarak köylerinde defin edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:54
Mezuniyetten dönerken kazada ölen aynı aileden 2’si defnedildi

Kızlarının mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden2’sinin cenazesimorgdan alınarak köylerinde defin edildi.


Kaza, dün akşam üzeri Kayseri - Malatya karayolunun 70. Kilometresinde Pınarbaşı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan baba Nevzat, kızları Merhas Eser, Heval Özdemir ve kayınbiraderi Davut Özdemir hayatını kaybetti, anne Fikriye Eser ise ağır yaralandı. Kaza yapan ailenin, Tıp Fakültesinden mezun olan kızlarınınmezuniyet törenine katılıp memleketleri Elazığ’a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.


Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Kayseri’den alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna getirildi. Bugünmorgdan alınan Nevzat Eser’in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyüne, Davut Özdemir’in Cenazesi ise Palu ilçesi Arındık köyüne götürülerek defnedildi.


Ailenin kızlarından Merhas Eser ve Heval Özdemir’in cenazelerinin ise yarın alınıp defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:54
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