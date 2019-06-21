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Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren babasının eksikliğini yaşadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi üniversiteye başladıktan bir sene sonra babasını kaybetti.

21 Haziran 2019 Cuma 17:24
Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren babasının eksikliğini yaşadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi üniversiteye başladıktan bir sene sonra babasını kaybetti. 6 yıl önce tıp fakültesine başlayan Melike Nur Karatepe’nin beyaz önlüğünü doktor olan babası giydirdi, mezuniyette buruk sevinç yaşadı.


Denizli Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 145 tıp öğrencisi doktorluğa adım attı. PAÜ Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP’li Şeniz Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir törene katıldı.


Mezun olan öğrencilerden Melike Nur Karatepe ise 2013 yılında kaybettiği babası PAÜ Tıp Fakültesi Deontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karatepe’nin eksikliğini yaşadı. Doktor önlüğünü giydiren babasının mezuniyet gününde yokluğunu hissetti.



“Önlüğümü o giydirdi”


Anne ve babası ile birlikte aynı mesleği yapma şansına sahip olan Karatepe, babasının para için doktor olmasını istemediğini belirterek, “Annemde hekim ama babam tıp tarihi ve tıp etiği hocası olduğu için her zaman hayır için yap, insanların iyiliği için yap, para için yapma diye bana öğretti. Önlüğümü o giydirdi, Denizli’de kaldım, onunla bir sene fazla geçirdim ve bunlar olurken ikinci yılda onu kaybettik. Sonrasında benim için çok zor oldu ama geldik buradayız. Hipokrat yeminini normalde babam okutuyordu. Okurken sadece onu düşündüm. Sadece onu düşündüm ve ona layık bir evlat ve ülkemize vatanıma layık bir doktor olmaya ant içtim.” dedi.



“Keşke burada olsaydı”


Karatepe babasının bu mutlu gününde yanında olmasını çok istediğini vurgulayarak, “Burada olsaydı çok mutlu olurdu, çok heyecanlı olurdu. Önlük töreninde de mutlu ve heyecanlıydı. Büyük ihtimalle uçarı bir şekilde çok güzel her şey çok eğlenceli, çok mutlu olur sarılırdı kocaman. Keşke burada olsaydı” diye konuştu.



"Gördüm sanki, mutlaka gurur duyardı”


Eşinin varlığını kızının mezuniyetinde hissettiğini söyleyen Melda Karatepe ise Kendisinin emaneti olan evladımızın mezuniyetini görmek bana nasip oldu ama içeride kocaman cüppesiyle dolaştığını sürekli hissettim. Gördüm sanki, mutlaka gurur duyardı. Melike doğduğundan beri onunla hep çok gurur duydum, başarılı bir öğrenciydi. İnşallah Allah utandırmasın. Çok iyi bir doktor olacağına eminim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:24
  1. doğa

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