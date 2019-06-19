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Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir’in Urla ilçesinde, mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi bir genç yaşamını yitirirken gencin ani ölümü herkesi yasa boğdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir’in Urla ilçesinde, mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi bir genç yaşamını yitirirken gencin ani ölümü herkesi yasa boğdu.


Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Bademler Mahallesi’ndeki bir site bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynayan Mert Motör (25), dinlenmek için elektrik direğine yaslandı. Bu sırada genç birden akıma kapıldı. Hemen daha sonra durum 112 acil servis ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı.


Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Motör, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin ölümü herkesi derinden üzdü.


Motör’ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
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