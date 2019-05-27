Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan velilere öğrencilerin katıldığı mezuniyet partileri için uyarılarda bulunarak“Bazı gençler bu gecelerde sigara, alkol, uyuşturucu ve madde kullanımı ile tanışıyor. Bu nedenle mezuniyet partilerine dikkat edelim” dedi.

Ercan yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin bazıları yıl boyu okul yorgunluğunu ve stresini atacağı bu günde, günler öncesi hazırlık yapmaktalar. Belki de ilk sigaraya, alkole ya da üzülerek söylemek istiyoruz, acı ama bu gerçeği de kabul etmeliyiz, uyuşturucu ile bu gecelerde tanışıyorlar. Eğlencenin zirveye çıktığı bu gecelerde, yanlış arkadaş kurbanı olarak, madde kullanımı ile ilgili bir kereden bir şey olmaz denemelisin, hatırım için, süt kuzusu musun baskısıyla, madde teklifi ile öğrencilerimiz bağımlılığın pençesine düşebiliyor. Mezuniyet partileri, tıpkı nişan ve düğün gibi hayatımızın en özel ve en anlamlı günleri arasında yer alıyor. Öyle ki öğrenciler lise ya da üniversite son sınıfın daha dönem başlarında bile mezuniyet partisinde ne giyeceleklerini düşünmeye başlıyorlar. 5 yıldızlı bir otel salonundan tutun da havuzlu bir otelin bahçesini, kafeyi ya da tüm gece boyunca çılgınlarca eğlenebilecekleri mekanları, parti mekanı olarak tercih edebiliyorlar.Partinin alkollü mü yoksa alkolsüz mü olacağı, her şeyin eksiksiz ve kusursuz olması için özel çaba gösterilmektedir.Son olarak, bu partilere katılacak gençlere izin vermeden önce yukarıda saydığımız tüm ayrıntıları öğrenmeye çalışın. Ancak dikkatli olmanız gerekli, sizden bilgi saklamamaları için onların güvenini kazanmalısınız.Partiye okuldan öğretmenlerin ve velilerin katılıp katılamayacağını öğrenin, mekan ve menü konusunda bilgiler almaya çalışın. Sizlere tepki gösterebilirler. Çağdaş olmadığınızı düşünebilirler. Varsın öyle düşünsünler. Uygun görmediğinizi, sebeplerini açıklayarak anlatın. Güvenini sarsmayın. Onu düşündüğünüzü hissettirin” diye konuştu.