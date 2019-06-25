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Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile sekizince dönem öğrencileri mezun oldu.

25 Haziran 2019 Salı 16:00
Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile sekizince dönem öğrencileri mezun oldu. Törende mezun olan okul birincilerinden birisi diplomasını küçük oğlu ile aldı.


Gerçekleştirilen tören ile 136 öğrencinin mezun oldu. Acıpayam MYO konferans salonunda gerçekleşen törene Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Naci Avşar, PAÜ Acıpayam MYO Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Turgut, Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanı Ramazan Oymak ile siyasi ve STK temsilcileri, akademisyen, idari personel ve öğrenci aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti. MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Turgut açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Törende Kaymakam Ali Şanlıer ve Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan da konuşma yaptı. Mezunlar adına konuşmayı Acıpayam MYO Birincisi Çiğdem Tekin yaptı.


Konuşmaların ardından genel sıralamada ilk üçe giren Çiğdem Tekin, Himmet Güngör ve Fatma Sarıyer’e belge ve ödülleri takdim edildi. Okul birincisi Çiğdem Tekin’in belgesini almaya oğlu Barlas ile birlikte çıkması törenin minik ve güzel sürprizi oldu. Çiğdem Tekin belgesini ve ödülünü Kaymakam Ali Şanlıer’in elinden aldı.


Törenin devamında, kendi programlarında dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi. Tören, mezuniyet kütüğüne isim çakma ile devam etti.


Mezuniyet töreni keplerin fırlatılmasının ardından gerçekleşen kokteyl ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:00
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